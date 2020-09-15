К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
Сегодня, 11:00 Влада Некрасова
Три крупных производителя подключились к работе над вакциной "Спутник V", все идет по плану, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Параллельно идет и промышленная наработка большого количества доз вакцины, в том числе лиофильной и жидкой форм. Сегодня уже три крупных производителя непосредственно работают в этом направлении. Мы считаем, что все идет темпами в соответствии с дорожной картой", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что состояние добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", будут отслеживать в телемедицинском центре и с помощью специального приложения.
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По материалам: ria.ru