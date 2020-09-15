Как правильно работать, чтобы не приходить уставшим

Лидия Мартынова

Пришел на работу и уже устал. До 12 часов день тянется как резина, долго и мучительно. Не получается заставить себя сконцентрироваться. Простая задача на 15 минут превращается в мучительный процесс, растянутый на 1,5 часа. Если хотя бы раз в неделю возникает такая ситуация, пора научиться правильно работать:

Ставьте реальные задачи. Сделать проект – плохая задача. Слишком объемная, не сразу понятно каким образом к ней подступиться. Нужно раздробить на маленькие задачи. Подобрать цвета, выбрать материалы, сделать презентацию. Согласитесь, уже легче понять с чего нужно начать? Планируйте каждый день.Ограничивайте время. Крайний срок сдачи проекта это уже плохая ситуация. Для каждой конкретной задачи устанавливайте время выполнения. Подобрать цвета мне нужно до 10 утра, выбрать материалы до 12 дня, сделать презентацию до 16 вечера. Таким образом, вы не выбьетесь из графика и сдадите проект вовремя.Сосредоточьтесь. Отключитесь от всех раздражителей, что мешают вам работать. Отложите телефон, кружку, выйдите из социальных сетей на компьютере. Не тратьте энергию на прокрастинацию. Тратьте на работу.Делегируйте. Дробите свою задачу с другими. Проект выполняете не только вы? Обратитесь к сотрудникам, которые отвечают за подбор цветов всей концепции, они посоветуют цвета конкретно для вашего проекта.





Записывайте идеи. Сфотографировать или нажать на кнопку «сохранить» не означает запомнить. Записанное от руки, остается в вашей памяти на долгий срок, чем то, что вы сфотографировали или сохранили. Иногда идеи не подходят конкретно к данной задаче, но могут подойти к будущей и время на поиск идей тратить уже будет не нужно.Перерывы. Самое приятное в процессе работы. Не растрачивайте время перерыва на социальные сети, от быстро сменяющихся картинок ваши глаза быстрее устанут, а мысли засорятся. Пообщайтесь с коллегами, позвоните близким, выпейте воды. Заряд энергии обеспечен.Делайте ставку на качество, а не на количество. Лучше поработать 3 часа, но эффективно, чем 9, но кое-как. Возьмите в привычку не тратить время впустую на «выжидание подходящего для работы момента». Момент уже настал, пора работать.

Выбросите из головы мысль, что уже завтра вы будете работать идеально. На выстраивание правильного графика работы могут уйти месяцы, к этому надо быть готовым. Но научившись, вы сэкономите себе не меньше 5 лет свободного времени, не потраченного на залипание в телефоне и бесчисленное количество чашек кофе.