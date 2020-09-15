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Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных женских установок

Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных женских установок

Женщины иногда притягивают к себе проблемы, возводя барьеры для желаний и устраивая самосаботаж. Если вы хотите изменить жизнь к лучшему, сначала возьмите под контроль свои мысли: некоторые из них мешают энергетическому и духовному развитию.


Токсичные установки — это убеждения, которые есть у всех. Они разрушают жизнь, притягивают проблемы, подрывают биополе, создают энергетические барьеры, мешают реализовывать планы. Негативные установки формируются в подсознании из-за тревоги, навязчивых мыслей и даже из-за низкого жизненного тонуса, ведь быть счастливым бывает намного энерегозатратнее, чем быть мрачным и депрессивным. Но есть и отличная новость: от вирусных программ можно избавиться. Как выглядят эти программы и как женщина может их преодолеть, расскажут специалисты сайта dailyhoro.ru.

Токсин одиночества: «Мне уже 30, 35, 40, 45, 50, 55...». Найти свое счастье и любовь можно и в 40, и в 80 лет. Это вполне реально, но только для тех, кто открыт возможностям. Многие дамы осознанно ставят на себе крест и выбирают одиночество. Токсичная установка перекрывает все каналы счастья, блокирует энергетику. Если вы мечтаете стать счастливой, любимой и успешной, то неважно, сколько вам лет: никогда не поздно изменить свою жизнь. Ваши страхи — вот, что приводит к поражению и неудачам.

Токсин ненужности: «Я никому не нужна». В жизни происходят события, которые соответствуют вашей энергетике. Если вы источаете вибрации на низком уровне, с вами чаще будут происходит неприятности. Если в биополе больше высоких вибраций, вам чаще будут встречаться приятные люди, вы будете притягивать счастливые перемены. Поэтому для саморазвития важно укреплять энергетику, повышая вибрации, — сначала в мыслях, потом в поступках. Занимайтесь любимыми делами, чтобы чувствовать себя нужными и значимыми. Если вас одолевают негативные мысли, постарайтесь вспомнить, что вас радовало в детстве, чем вы любили заниматься в школе, и подумайте, как можно перенести любимое детское занятие во взрослую жизнь.

Токсин ложности: «Мне всегда не везет». Нелюбовь к себе, осуждение себя играет крайне отрицательную роль в формировании жизненного пути. Если вы не верите в себя и свои силы, не замечаете свои достоинства и успехи, то и другие не смогут это увидеть в вас. Негативная установка невезения создает энергетические блоки, которые могут не только застопорить энергию, но и сработать против вас, навсегда отпугнув удачу. Из этой ловушки только один выход — поверить в себя, сделать так, чтобы ваша самооценка была не знакома с колебаниями. Неудачи — часть развития.

Токсин стихийности: «Я ничего не успеваю, я устала, моя жизнь — сплошной хаос». Постоянные жалобы на жизнь блокируют энергию. Транслируя такие мысли, вы не только концентрируетесь на негативном мышлении, но еще и отправляете во Вселенную сигнал, что вы недовольны своей жизнью. Высшие силы, исходя из этого, не видят смысла давать вам что-то большее или лучшее, если вы не справляетесь с тем, что имеете. В собственной жизни довольно легко навести порядок. Задача проста — верно расставить приоритеты и отказаться от того, что выкачивает из вас последние силы.


Токсин отчаяния: «Все мужчины одинаковые». Вы притягиваете то, о чем постоянно думаете, чем наполняете свою жизнь. Когда в голове сидит идея о том, что все мужчины одинаковые и нужно им только одно, срабатывает негативный сценарий. После этого сложно убедить себя в том, что есть и другие мужчины, которые могут подарить счастье. Чтобы преодолеть это, нужно пожелать себе прекрасного, умного и заботливого мужчину и изменить свои мысли. Нужный вам человек появится в вашей жизни именно потому, что вы перестанете повторять про себя ложную негативную установку. 

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По материалам: dailyhoro.ru

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