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Кандидата в президенты Молдавии обвиняют в сексизме и обмане

Кандидата в президенты Молдавии обвиняют в сексизме и обмане

Молдавская журналистка Маргарита Рэдукан требует от лидера Нашей партии, кандидата в президенты Ренато Усатого публичных извинений. Она считает, что политик и ряд членов его партии оскорбили ее в соцсетях.

«После вчерашних публичных нападок со стороны ваших коллег по партии, которые являются сексистскими и дискриминационными, я требую от вас извинений. Вам оказали медвежью услугу в ситуации, когда имидж партии должен расти, а не падать. Сейчас, как никогда, партии нужны профессионалы. Это подлое и необразованное нападение на меня!» — написала Рэдукан.

Рэдукан также ранее состояла в этом политформировании.

Претензии к Усатому есть и у полиции города Бельцы, примэрию которого он возглавляет.

В декабре 2019 года он подарил местному инспекторату полиции сертификат на 200 тыс. леев (примерно 12 тыс. долларов) на установку городских видеокамер. Однако по настоящее время полицейские так и не получили обещанной техники.

Похожие претензии к Ренато Усатому и у местных медицинских работников. 2 апреля 2020 года примар пообещал продать свой люксовый автомобиль Rolls Royce Cullinan стоимостью в 342 тыс. евро, а деньги передать медработникам для помощи в борьбе с вирусом нового типа Covid-19. Врачи обещанных денег не получили, а автомобилем Усатый пользуется как и раньше, отмечают местные СМИ.

Напомним, фамилия Ренато Усатого в бюллетене на выборах президента Молдавии 1 ноября значится под № 1.

Как сообщало ИА Newstes, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что возбужденное в России уголовное дело о ландромате (вывод и отмывание денег через государственные и банковские учреждения РМ), в котором фигурируют экс-лидер молдавской Демпартии Владимир Плахотнюк, бизнесмен Вячеслав Платон и лидер оппозиционной Нашей партии Ренато Усатый, также будет расследоваться в Молдавии. Об этом подписано соглашение о сотрудничестве со следователями из РФ. Они обвиняются в незаконном выводе из РФ более 500 млрд рублей и объявлены в розыск.

Ренато Усатый отрицает свою причастность к ландромату, утверждая, что за его уголовным преследованием стоит непосредственно Игорь Додон, который задействовал свои связи в силовых структурах Российской Федерации, чтобы избавиться от политического конкурента.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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