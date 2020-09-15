Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах – Музаев

Анастасия Иванова

Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах, заявил на пресс-конференции руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Всегда экзамены существовали после основной школы и мотивировали ребят на подготовку к предметам. Мы выявили благодаря Всероссийским проверочным работам и Национальным исследованиям качества образования, что у нас есть общемировые проблемы, связанные с физиологией подростков, но знания, данные в начальной школе, а начальная школа у нас лучшая в мире, катастрофически проваливаются с 5-го, 6-го, 7-го класса. А в 8-м классе понемногу начинается рост. Все понимают, что надо готовиться к экзаменам в 9-м классе. Наше мнение – экзамен отменять нельзя. Количество экзаменов можно обсуждать, преференции, развод потоков – кто уходит в учреждения среднего профессионального образования, кто в основную школу – все это можно обсуждать. Но отмену экзаменов – ни в коем случае», - подчеркнул Музаев.

ГИА-9 проводится в форме Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ГВЭ – форма итоговой аттестации в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий и билетов. ОГЭ проводится для выпускников 9-х классов с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники сдают два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору.

Выпускникам, успешно прошедшим ГИА, выдается аттестат об основном общем образовании.