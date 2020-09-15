Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах – Музаев

Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах – Музаев

Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах – Музаев

Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах, заявил на пресс-конференции руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. 

«Всегда экзамены существовали после основной школы и мотивировали ребят на подготовку к предметам. Мы выявили благодаря Всероссийским проверочным работам и Национальным исследованиям качества образования, что у нас есть общемировые проблемы, связанные с физиологией подростков, но знания, данные в начальной школе, а начальная школа у нас лучшая в мире, катастрофически проваливаются с 5-го, 6-го, 7-го класса. А в 8-м классе понемногу начинается рост. Все понимают, что надо готовиться к экзаменам в 9-м классе. Наше мнение – экзамен отменять нельзя. Количество экзаменов можно обсуждать, преференции, развод потоков – кто уходит в учреждения среднего профессионального образования, кто в основную школу –  все это можно обсуждать. Но отмену экзаменов – ни в коем случае», - подчеркнул Музаев. 

ГИА-9 проводится в форме Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ГВЭ – форма итоговой аттестации в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий и билетов. ОГЭ проводится для выпускников 9-х классов с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники сдают два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору.

Выпускникам, успешно прошедшим ГИА, выдается аттестат об основном общем образовании.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино Нинидзе устроили романтику в Турции
Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино
Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором
Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором
Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах – Музаев
Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах – Музаев
В Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам организации питания в школах
В Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам организации
Школьники и студенты приглашаются на хакатон Кружкового движения НТИ «Нейростарт»
Школьники и студенты приглашаются на хакатон Кружкового движения НТИ
Почувствуй себя киллером. Разработчики Hitman 3 рассказали о режиме игры в VR
Почувствуй себя киллером. Разработчики Hitman 3 рассказали о режиме
«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру
«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Россия призвала военных в США не раздувать «российскую угрозу»
Россия призвала военных в США не раздувать «российскую угрозу»
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран

Топ на сегодня

Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений
В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений

Еще по теме

Двое выпускников сдали ЕГЭ на 400 баллов – Музаев
В 2020 году ЕГЭ в основной период сдавали 713 тысяч участников – Музаев
В 9-м классе совершенствуются экзаменационные модели по большинству предметов – Музаев
В России описали последствия отмены экзаменов в школах