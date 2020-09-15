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Каждая школа будет иметь свой вариант ВПР – Музаев

Каждая школа будет иметь свой вариант ВПР – Музаев

Каждая школа будет иметь свой вариант Всероссийских проверочных работ, сообщил на пресс-конференции руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. 

«Задания могут повторяться, но в целом одинаковых контрольных работ по тому или иному предмету не будет в двух школах», - подчеркнул Музаев. 

Глава Рособрнадзора уточнил, что школы сами выбирают, когда провести ВПР – в конце сентября или в октябре. 

С 14 сентября по 12 октября в российских школах пройдут ВПР по программам предыдущего года обучения. Работы напишут учащиеся 5-9 классов.

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований ФГОС. Они не являются аналогом государственной итоговой аттестации, а проводятся на региональном или школьном уровне.

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям.

# Общество
По материалам: edu.ru

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