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Когда лучше сажать гортензию

Когда лучше сажать гортензию

Гортензия прекрасное растение, которое украсит любой участок. Но вот когда ее лучше посадить, чтобы она хорошо росла и развивалась?

Лучшее время для посадки, конечно, весна. Например, крупнолистную гортензию можно высаживать только весной. Посаженная осенью, она не переживет зиму. Считается, что весной растение лучше приживает, у него больше времени на адаптацию. Ведь осенью это самое время весьма ограничено, и при осенней посадке мы всегда играем в рулетку: приживет, не приживет. Но и у весенней посадки есть свои недостатки. Как бы хорошо все не казалось, но неокрепший кустик очень боится палящих весенних солнечных лучей. Поэтому поле посадки нужно обязательно притенять все посадки.

Можно и осенью заняться высадкой, но для осенней посадки используются растения только с закрытой корневой системой. Из плюсов осенней посадки — именно отсутствие жары и яркого солнца. Но высадить саженец нужно не позднее, чем за месяц до того, как наступят первые морозы.


Например, в средней полосе, в Подмосковье рекомендуется высаживать гортензию в первой половине сентября. Ей нужно достаточно много времени на укоренение.

В Сибири и на Урале осенью сажать растение не рекомендуется. Осень короткая и холодная. Но если другого выхода нет, то все работы нужно завершить до сентября. То есть, лучшим временем станет самый конец августа. После высадки, перед самым наступлением холодов, гортензию нужно укрыть на зиму лапником, торфом, опилками.

На юге намного теплее, поэтому осенняя посадка гортензий производится в начале октября. Мягкий климат и долгая теплая осень дадут возможность хорошо укорениться саженцу.

Для гортензии нужно хорошее место. Не только солнечное, но с хорошей, хорошо удобренной почвой. В каждой ямке обязательно нужно сделать дренаж, причем слой дренажа должен быть достаточно высоким.

Чтобы гортензия хорошо перезимовала, нужно соблюдать несколько правил. О правильной посадке мы уже поговорили.  Высаживать осенью можно только хорошо развитые растения. На зиму в первые два года роста гортензию нужно обязательно укрывать. Если растение уже достаточно высокое, то лапник, конечно, не поможет, нужно применять агроволокно или другие похожие материалы.

Если у вас есть несколько веточек поросли, и у вас появилось желание размножить гортензию, то оставьте свои планы до весны. Такому растению, которое будет отделено от основного корня, будет очень тяжело зимой в одиночестве. Поэтому лучше подождать и получить сильную гортензию, посадив ее весной.

# Интересное
По материалам: planktons

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