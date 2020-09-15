Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором

Анастасия Иванова

. Крис Хемсворт подтвердил в интервью польскому изданию Elle Man, что не собирается расставаться с ролью Тора и прощаться с киновселенной Marvel.

На вопрос о том, повесит ли его герой свой молот после выхода четвертого фильма, Хемсворт ответил: "Вы с ума сошли? Я не собираюсь уходить на пенсию в ближайшее время".

"Тор еще слишком молод для этого, ему каких-то 1500 лет, — пошутил он. — Этой картиной ("Тор: Любовь и Гром") я точно не буду прощаться с брендом. По крайней мере, я очень на это надеюсь", — уточнил он.

Австралийский актер играет эту роль с 2011 года. С тех пор он ее исполнил в общей сложности в шести лентах — в серии фильмов о Торе и в "Мстителях".

Рассказывая о предстоящей картине, актер пообещал, что в ней будет "много любви и молний".

Предположительно съемки начнутся в 2021 году, а мировая премьера состоится 11 февраля 2022 года.