Крис Эванс остроумно ответил публике после слива интим-фото
Актер Крис Эванс (Chris Evans) несколько дней назад «спалил» фото своего «дружка», опубликовав скрин экрана телефона в stories, после чего попал в тренды Twitter на 1 место. Фанаты подняли большой шум и окрестили Эванса «Гигантом Голливуда», оценив размеры на интимном снимке.
Везде мерещится Крис Эванс🌚 https://t.co/B0otvfb6E3— Mira (@mirasaffar) September 13, 2020
«Капитан Америка и его капитанский размер!»— шутили в сети.
Айза 🤝 Крис Эванс Показать гениталии в сторис— Егор (@Graypfruit) September 13, 2020
Публика была шокирована оплошностью селеба, но больше всего, кажется, пришел в замешательство сам Крис. Парень пропал из сетей и боялся выйти на связь после «жестокого слива», но сегодня это наконец произошло.
Зачем Крис Эванс плагиатит Айзу— Диана Элиас (@cutedielias) September 13, 2020
«Теперь, когда я привлек ваше внимание: идите голосовать 3 ноября!»— написал он на своей странице в Twitter.
Now that I have your attention 🤦🏻♂️🤷🏻♂️.... VOTE Nov 3rd!!!— Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020
Фолловеры оценили твит Эванса, отметив, что он подошел к делу с юморком. А с другой стороны… Какой еще у парня был выход? Пост моментально набрал почти 120 тысяч ретвитов и 750 тысяч лайков.
капитан америка со скидкой pic.twitter.com/LVITXZ44RR— пелена патриархального невежества (@chickenaccident) May 7, 2020
Да, Крис, так много человек еще никогда не радовалось твоему появлению в интернете… Но главное ведь то, что он принес позитивные эмоции и развеселил публику по всему миру… Пусть и немного опозорившись, теперь уже ничего не поделать!
АХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХ КРИС ЭВАНС ИКОНА— Ēва Бургер (@_CliqueKilljoy) September 12, 2020