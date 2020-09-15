Крис Эванс остроумно ответил публике после слива интим-фото

Анастасия Иванова

Актер Крис Эванс (Chris Evans) несколько дней назад «спалил» фото своего «дружка», опубликовав скрин экрана телефона в stories, после чего попал в тренды Twitter на 1 место. Фанаты подняли большой шум и окрестили Эванса «Гигантом Голливуда», оценив размеры на интимном снимке.

«Капитан Америка и его капитанский размер!»

Айза 🤝 Крис Эванс Показать гениталии в сторис — Егор (@Graypfruit) September 13, 2020

— шутили в сети.

Публика была шокирована оплошностью селеба, но больше всего, кажется, пришел в замешательство сам Крис. Парень пропал из сетей и боялся выйти на связь после «жестокого слива», но сегодня это наконец произошло.

Зачем Крис Эванс плагиатит Айзу — Диана Элиас (@cutedielias) September 13, 2020

«Теперь, когда я привлек ваше внимание: идите голосовать 3 ноября!»

Now that I have your attention 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️.... VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

— написал он на своей странице в Twitter.

Фолловеры оценили твит Эванса, отметив, что он подошел к делу с юморком. А с другой стороны… Какой еще у парня был выход? Пост моментально набрал почти 120 тысяч ретвитов и 750 тысяч лайков.

капитан америка со скидкой pic.twitter.com/LVITXZ44RR — пелена патриархального невежества (@chickenaccident) May 7, 2020

Да, Крис, так много человек еще никогда не радовалось твоему появлению в интернете… Но главное ведь то, что он принес позитивные эмоции и развеселил публику по всему миру… Пусть и немного опозорившись, теперь уже ничего не поделать!

АХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХ КРИС ЭВАНС ИКОНА — Ēва Бургер (@_CliqueKilljoy) September 12, 2020

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