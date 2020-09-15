Куда россияне едут в экскурсионные туры осенью

Алексей Вольцев

На данный момент объемы продаж экскурсионных программ, в зависимости от направления, либо находятся на прошлогоднем уровне, либо отстают от него, сообщают туроператоры. В компаниях рассказали, как выглядит осенний ТОП экскурсионных направлений у россиян.

Завершение пляжного сезона на российских курортах не за горами. Традиционно в это время уже активизируются продажи экскурсионных туров. Однако, по словам ряда туроператоров, в этом году туристы все еще продолжают активно бронировать туры на черноморские курорты. Они пытаются продлить себе лето и пока в массе своей не торопятся раскупать экскурсионные туры на осенний сезон, как это было в прошлом году.

«Анализ продаж прошлой недели показал: в предпочтениях российских туристов по-прежнему лидируют пляжные направления. Курорты Краснодарского края продемонстрировали рост на уровне 50% к объемам аналогичного периода прошлого года, Абхазия подросла на 70%», – рассказал Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин».

ЧТО МЕШАЕТ АКТИВНЫМ ПРОДАЖАМ ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ

Наступающее межсезонье, по оценкам Сергея Ромашкина, может стать новым испытанием для турбизнеса.

«В прошлом году в это время порядка 50% продаж приходилось на экскурсионные туры, в этом году – лишь четверть. «На данный момент продажи туров по Золотому кольцу ниже прошлогодних в 2 раза. Объемы продаж туров в Санкт-Петербург пока отстают от прошлогодних, но они все же в сентябре уже растут. Спрос на туры в Москву и Калининград неплохой, на уровне прошлого года», – говорит эксперт.

В числе главных причин такого спроса наблюдатели называют нестабильную экономическую ситуацию и падение доходов россиян. Продолжающиеся во многих регионах ограничения, введенные в связи с коронавирусом, также тормозят продажи.

«Пока во всех регионах полноценно не восстановится городская, музейная жизнь, продажи экскурсионных туров будут хромать», – уверен г-н Ромашкин.

Пока во всех регионах полноценно не восстановится городская, музейная жизнь, продажи экскурсионных туров будут хромать

Эксперты Национального туроператора АЛЕАН видят главную проблему реализации экскурсионных туров в этом сезоне в небольшой глубине продаж.

«Более 50% туристов приобретают путевки за 1-2 недели до предполагаемой даты поездки. Плюс к этому негативное влияние на продажи оказывает и противоречивая информация о развитии эпидемической ситуации, разная трактовка требований региональных властей относительно групповых туров, позднее и внезапное открытие экскурсионных объектов для туристов», – рассказали в пресс-службе АЛЕАН.

В компании «Интурист» также фиксируют небольшую глубину продаж. Чаще всего туристы бронируют ближайшие даты и первую половину октября. В числе тормозящих спрос факторов – новые условия работы музеев с туроператорами (могут принимать группу не более 5 организованных туристов).

В числе тормозящих спрос факторов – новые условия работы музеев с туроператорами (могут принимать группу не более 5 организованных туристов).

Однако, в целом туроператоры в нынешней ситуации удовлетворены объемами текущих продаж. «Как ни странно, экскурсионные туры показали наименьшую динамику падения. Более того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас спрос на них держится примерно на том же уровне. Важно отметить, что экскурсионные туры выступают и самостоятельным видом отдыха, и как вторая-третья поездка после пляжного отдыха на море», – рассказали в пресс-службе АЛЕАН.

«Объемы по Москве и Санкт-Петербургу сопоставимы с прошлогодними значениями. Высокий интерес к экскурсионным турам в Крым, в том числе к авторским. Осень – традиционно высокий сезон для такого типа отдыха. Многим туристам хочется в Мурманск. Они едут туда в том числе за «ловлей» северного сияния. Востребованы такие направления, как Камчатка, Карелия и Алтай, но сезон там заканчивается уже в октябре. Что касается периодов заездов, то сейчас активно запрашивают даты школьных каникул», – говорят в «Интуристе».

ЧТО С НОВОГОДНИМИ ЗАЕЗДАМИ

«На новогодние заезды пока заявок не так много, эту статистику лучше можно будет увидеть ближе к середине ноября, так туры по России на Новый год активно начинают бронироваться примерно в этот период», – сообщили в ANEX Tour.

Их коллеги из компании АЛЕАН видят ту же картину: «на Новый год заявки носят пока единичный характер, это связано с тем, что новогодние программы и туры появляются, как правило, ближе к октябрю. Регионы и партнеры определяются с календарем событий и ключевыми мероприятиями. Новогодние каникулы многие туристы рассматривают как микс экскурсионного и событийного туризма».

Новогодние каникулы многие туристы рассматривают как микс экскурсионного и событийного туризма

В компании «Мультитур» экскурсионные туры бронируют вплоть до Нового года. В TUI Россия начиная с прошлой недели активизировались продажи на новогодние даты. «Как правило глубина продаж – 2-3 недели, исключение – новогодние программы», – рассказали в пресс-службе туроператора.

В компании объемами продаж довольны и замечают активность клиентов в отношении новых направлений.

ТОП-5 ЭКСКУРСИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ОСЕННЕМ СЕЗОНЕ-2020

Регионы - лидеры рейтинга экскурсионных направлений в целом не изменились по сравнению с прошлым годом. Однако, не смотря на эту стабильность, в этом году не обошлось без интересных перемен. Например, пошли вверх бронирования новых направлений и экскурсионных маршрутов.

ТОП-5 направлений у клиентов «Интурист»: Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Алтай, Карелия.

В компании ANEX Tour выделяют Калининград, Санкт-Петербург, Казань, Алтай, Байкал.

Рейтинг «Мультитур» выглядит так: Санкт-Петербург, Казань, Золотое кольцо, Крым, речные круизы.

Туристы TUI наиболее активно бронируют этой осенью Санкт-Петербург, Казань, Мурманск, Алтай и Байкал.

«В летнем сезоне мы впервые при поддержке Ростуризма, Министерства по туризму Республики Бурятия и местного турбизнеса успешно отлетали чартерную программу на Байкал. Вчера, 14.09 из Москвы в Улан-Удэ вылетели туристы заключительного заезда этой чартерной цепочки. В планах туроператора не только повторить успешный опыт в летнем сезоне 2021, но и поставить зимнюю чартерную программу на Байкал», - рассказали в пресс-службе TUI.

Говоря о новинках этой осени, эксперты TUI выделяют и туры по Великому Волжскому Пути. Новые маршруты позволят не только погрузиться в историю Древней Руси, но и дадут возможность познакомиться с 14 регионами современной России.

Еще одна новинка TUI этого года – ассортимент туров выходного дня, маршрутная сеть которых охватывает все регионы России. Такие путешествия на 1 - 2 дня особенно удобны для знакомства с близлежащими регионами.

Специалисты туроператора уверены, что большой интерес вызовет и такая новинка, как туры в Мурманск с чартерным перелетом из Москвы «Новогодние приключения в Заполярье» с заездами 30.12.2020 и 04.01.2021. Доступны к бронированию и уже идут продажи туров в Великий Устюг.