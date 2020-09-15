Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного

Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался от визита в Берлин. В комментарии на сайте МИД говорится, что это произошло по вине немецкой стороны.

Дипломаты сообщили, что еще 3 сентября Германия уведомила Россию об изменениях в рабочем графике министра Хайко Мааса, согласно которым на встречу с Лавровым отводилось только полтора часа.

"Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В.Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита"

Вместо полноценного визита Лавров направит приветствие участникам церемонии закрытия "перекрёстного" Года научно-образовательных партнёрств 2018-2020 гг. Сам Маас ранее отказался от участия в мероприятии.

По словам Лаврова, западные партнеры "перешли все приличия, все рамки разумного" вокруг ситуации с Алексеем Навальным. Он указал, что одних только слов Запада недостаточно для уголовного расследования предполагаемого "отравления".

"Все зациклены на уголовном деле. Если бы мы прямо сегодня завели уголовное дело, но для этого у нас пока нет законных оснований, и именно поэтому 27 августа генеральная прокуратура запросила правовую помощь у германской стороны", – напомнил он.

Как сообщал Ruposters, ранее парламентарии ФРГ и РФ потребовали независимой диагностики Навального.


# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино Нинидзе устроили романтику в Турции
Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино
Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором
Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором
Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах – Музаев
Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах – Музаев
В Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам организации питания в школах
В Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам организации
Школьники и студенты приглашаются на хакатон Кружкового движения НТИ «Нейростарт»
Школьники и студенты приглашаются на хакатон Кружкового движения НТИ
Почувствуй себя киллером. Разработчики Hitman 3 рассказали о режиме игры в VR
Почувствуй себя киллером. Разработчики Hitman 3 рассказали о режиме
«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру
«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Россия призвала военных в США не раздувать «российскую угрозу»
Россия призвала военных в США не раздувать «российскую угрозу»
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран

Топ на сегодня

Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений
В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений

Еще по теме

Лавров посетит Берлин 14 сентября, сообщил источник
МИД Германии просит Россию возобновить минский процесс
Госдепартамент анонсировал еще одну встречу Лаврова и Тиллерсона в Нью-Йорке
Лавров не дал главе МИД Германии навязать России вину за Скрипаля