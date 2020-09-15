Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного

Вадим Карасев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался от визита в Берлин. В комментарии на сайте МИД говорится, что это произошло по вине немецкой стороны.

Дипломаты сообщили, что еще 3 сентября Германия уведомила Россию об изменениях в рабочем графике министра Хайко Мааса, согласно которым на встречу с Лавровым отводилось только полтора часа.

"Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В.Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита"

Вместо полноценного визита Лавров направит приветствие участникам церемонии закрытия "перекрёстного" Года научно-образовательных партнёрств 2018-2020 гг. Сам Маас ранее отказался от участия в мероприятии.

По словам Лаврова, западные партнеры "перешли все приличия, все рамки разумного" вокруг ситуации с Алексеем Навальным. Он указал, что одних только слов Запада недостаточно для уголовного расследования предполагаемого "отравления".

"Все зациклены на уголовном деле. Если бы мы прямо сегодня завели уголовное дело, но для этого у нас пока нет законных оснований, и именно поэтому 27 августа генеральная прокуратура запросила правовую помощь у германской стороны", – напомнил он.

Как сообщал Ruposters, ранее парламентарии ФРГ и РФ потребовали независимой диагностики Навального.



