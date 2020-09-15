Маша Фокина попыталась отбиться от хейтеров

Алексей Вольцев

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Певица и модель Маша Фокина, которая благодаря знакомству с главой Офиса президента Андреем Ермаком продвинула своего деда Витольда Фокина на должность в ТКГ по Донбассу, попыталась в соцсети ответить возмущенным подписчикам.

Девушка считает, что ее атаковали боты, которые оставляют «пошлые и хамские» комментарии. Подписчикам она посоветовала писать на ее электронную почту.



Напомним, сам нынешний замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин сказал, что не помнит, как познакомился с главой Офиса президента Андреем Ермаком из-за давности лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», после того, как Витольд Фокин спровоцировал скандал заявлением о «всеобщей амнистии» и «особом статусе» для всего Донбасса, политика вызвали на заседание комитета Рады. Но запланированная на 15 сентября встреча не состоится, Фокин отказался объяснять депутатам свои слова «из-за занятости».