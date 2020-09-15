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Месси – второй миллиардер в истории футбола

Месси – второй миллиардер в истории футбола
Издание Forbes информирует, что Лионель Месси преодолел отметку в миллиард долларов за карьеру. Только в 2020 году Месси заработал 126 миллионов.

Источник утверждает, что 92 млн - зарплата футболиста, остальное за счёт рекламной деятельности.

Ранее отметку в миллиард долларов преодолел Криштиану Роналду.

У Месси остался год по контракту с «Барселоной». Футболист прекратил войну со своим клубом.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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