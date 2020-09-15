МИД Украины назвал условие подачи воды в Крым

Влада Некрасова

Министерство иностранных дел Украины заявило, что водоснабжение Крыма будет восстановлено только после "деоккупации" полуострова.

Ранее Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по международному сотрудничеству обратилась в ООН и Совет Европы с просьбой вмешаться в ситуацию с ухудшением снабжения пресной водой жителей Крыма. Комиссия заявила, что действия украинских властей по прекращению подачи воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров неправовые, антигуманные и политически мотивированные. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями.





"МИД Украины заявляет, что водоснабжение в Крым с континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Такая позиция основывается на нормах международного права… Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украины в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны к тому, чтобы "назначить виновного" за расходы, которые несет РФ уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на его сайте во вторник.

В ведомстве утверждают, что в Крыму не хватает воды только на "ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса", а за обеспечение водой населения полуострова полностью в ответе РФ как "страна-оккупант".