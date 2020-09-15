Минфин оценил выгоду России от пересмотра соглашений с офшорами

Анастасия Иванова

В результате изменения налоговых соглашений с Мальтой, Кипром и Люксембургом российский бюджет пополнится на 130−150 млрд рублей в год. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«У нас сейчас уже на стадии финализации соглашение по Кипру, мы уже подписали протокол, он сейчас будет ратификацию проходить, по Мальте тоже, и по Люксембургу подпишем до конца сентября», — уточнил Сазонов.

По его словам, основная часть пополнения бюджета произойдёт за счёт Кипра.

«Кипр в разы опережает все остальные юрисдикции», —пояснил замминистра.

Ранее сообщало, что российское правительство 11 сентября утвердило проект протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%. Как сообщало ИА Newstes, аналогичный протокол о внесении изменений в соглашения двух стран подписан между Россией и Кипром.