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Молдавские оппозиционеры жалуются, что за ними следят по указанию Додона

Молдавские оппозиционеры жалуются, что за ними следят по указанию Додона

Претендент на пост президента Молдавии лидер оппозиционной партии Pro Moldova Андриан Канду заявил, что за его соратниками осуществляется слежка. Политик утверждает, что инициатором спецмероприятий является действующий глава государства Игорь Додон, который опасается конкуренции на выборах 1 ноября и такими незаконными методами ведет борьбу с оппонентами. Он добавил, что депутатов также прослушивают.

Канду пообещал, что после «отстранения Додона от власти он прольет свет на многие противоправные вещи», за которыми стоит молдавский лидер.

«Я думаю, что все, что связано с Pro Moldova, нас всех преследуют и прослушивают. Мы даже провели несколько экспериментов. Мы отправили запросы в прокуратуру, чтобы узнать, находимся ли мы под наблюдением. Нам сказали, что все было согласно закону, но это злоупотребление. Когда Додон покинет должность, многое откроется», — отметил Канду.

По словам кандидата, в настоящее время президент контролирует многие госучреждения, в том числе и Службу информации и безопасности, а также Госохрану.

«С июля прошлого года ему предоставили учреждения, которых он не должен был иметь. В настоящее время он полностью контролирует Службу государственной охраны и защиты», — сказал политик.

В сложившихся обстоятельствах, говорит Канду, он вынужден пользоваться услугами частной службы безопасности, которые оплачивает из собственных средств.

Ранее другой кандидат, председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду также жаловалась, что за ней организованна слежка. В этом она обвинила полицию, уточнив, что во время поездок по районам страны обнаружила за собой «хвост». По словам политика, ей это напомнило времена, когда у власти находился Владимир Плахотнюк (Демпартия под его руководством правила Молдавией около десяти лет, до 2019 года) и следили и слушали всех оппонентов режима.

Напомним, Плахотнюк скрылся от обвинений в создании преступного сообщества, отмывании денег и мошенничестве. Олигарха обвиняют в узурпации власти и попытке госпереворота, когда Демпартия в течение двух недель летом 2019 года отказывалась признавать новое правящее большинство ПСРМ и правоцентристского блока ACUM («Действие и солидарность», «Платформа Достоинство и правда»), задействовав административный ресурс, Конституционный суд и силовые структуры.

Первым о незаконном характере спецмероприятий заговорил в ноябре 2019 года председатель парламентской комиссии Молдавии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Кирилл Моцпан.

Парламентарий утверждает, что в его распоряжении есть список всех лиц из числа политиков и журналистов, за кем следили по распоряжению главы ДПМ представители силовых структур, в том числе и СИБ. Их «задачей было найти компрометирующую информацию и шантажировать потом людей».

ИА Newstes сообщало, что на собрании в СИБ 9 сентября, проводимом по случаю 29-летия создания органов государственной безопасности РМ, Игорь Додон в своем выступлении подчеркнул, что «рассчитывает на сотрудников СИБ и в будущем, на их способность прогнозировать и предотвращать реальные и потенциальные угрозы для национальной безопасности и заверил их в своей полной поддержке в этом отношении».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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