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Настя Ивлеева перевоплотилась в мертвеца

Настя Ивлеева перевоплотилась в мертвеца

Настя Ивлеева обожает развлекать свою публику необычными и даже скандальными снимками, смешными вайнами и удивительными перевоплощениям. Казалось бы, чтобы удивить подписчиков блогерки, нужно сильно постараться. Но Настя каждый раз находит для своей аудитории что-нибудь новенькое.


Вчера в Instagram Ивлеевой появилась фотография, которую фанаты девушки были бы готовы увидеть, например, на Хэллоуин-вечеринке: девушка полностью загримировала лицо, надела черный парик и даже постаралась изменить цвет своих зубов.


Это удалось певице на славу: желтые зубы из жуткого образа Насти привлекли внимание публики.

«Когда сняла виниры для видоса»,

– в шутку писали подписчики Ивлеевой.

Однако уже после того, как пугающая фотография на страничке Насти набрала более 4,5 миллионов просмотров, девушка неожиданно удалила снимок. Возможно, все дело в том, что Настя и правда готовится к Хэллоуину и просто хотела примерить на себя один из образов, чтобы потом шокировать поклонников чем-нибудь еще более жутким и неожиданным.

В последнее время Ивлееву часто обвиняли в том, что она копирует Дуа Липу (Dua Lipa): пользователям сети казалось, что девушка выбирает такую же одежду, макияж и прически, как и британская исполнительница. Но новый образ Ивлеевой расставил все на свои места:

«Ну наконец-то не похожа на Дуа Липу»,

– остроумно отметил кто-то в комментариях под снимком.

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По материалам: popcake.tv

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