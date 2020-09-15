Названы самые популярные среди россиян детективы

Анастасия Иванова

Роман "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса и "Происхождение" Дэна Брауна возглавили российский рейтинг популярных детективов, рассказали РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса MyBook.

К 130-летию со дня рождения Агаты Кристи, который отмечается 15 сентября, сервис изучил статистику за все время своего существования и выяснил, какие детективы пользуются наибольшей популярностью у россиян. Всего было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей.

"Пальма первенства принадлежит роману "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса. На втором и третьем месте - бестселлеры "Происхождение" Дэна Брауна и "Ученик" Тесс Герритсен", - говорится в сообщении.

Замыкают пятерку сразу две книги Кристи - сборник "Тринадцать загадочных случаев", рассказывающий о приключениях мисс Марпл, и культовый роман "Убийство в "Восточном экспрессе", где за расследование отвечает непревзойденный Эркюль Пуаро.