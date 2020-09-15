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Netflix приобрел права на показ первого посткарантинного фильма

Netflix приобрел права на показ первого посткарантинного фильма
. Netflix приобрел права на показ во всем мире романтической драмы "Малькольм и Мари", которая стала первым завершенным посткарантинным проектом, сообщает Deadline.

Cумма сделки составила 30 миллионов долларов.

Режиссером фильма выступил Сэм Левинсон, в главных ролях — Зендая и Джон Дэвид Вашингтон.


Актриса обратилась к Левинсону с просьбой сделать фильм на фоне пандемии после того, как стало известно, что сериал "Эйфория", над которым они вместе работали, не будут продлевать на следующий сезон. Режиссер согласился.


Ленту снимали с учетом всех требуемых ограничений в течение всего 15 дней дней (с 17 июня до 2 июля) на черно-белую пленку.

"Я безмерно благодарен актерскому составу и съемочной группе, многие из которой были со мной в команде "Эйфории", за то, что мы собрались в это сложное время. Мы были счастливы, поскольку у нас была возможность снимать, и делали это с большой любовью", — поделился Левинсон, который также написал сценарий проекта и выступил одним из продюсеров.

"Малькольм и Мари" рассказывает о режиссере и его подруге, которые возвращаются домой после успешной премьеры его новой работы. Вместо того, чтобы отметить это событие, пара увлекается откровенными разговорами, которые становятся настоящей проверкой на прочность для их отношений.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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