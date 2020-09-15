Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла

Анастасия Иванова

Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко рассказал белорусскому госканалу "Беларусь 1", что нидерландский телеканал NOS исказил его интервью, поэтому дипломат пожаловался в редакцию на ангажированность и безответственность подготовившего его корреспондента.

Ранее Евдоченко, согласно NOS, сказал в интервью, что новое будущее его страны возможно с действующим президентом Александром Лукашенко: для этого его необходимо вовлечь в диалог с другими сторонами. При этом белорусский посол в Нидерландах также якобы заявил о готовности принять выбор народа, если тот решит избрать другого лидера.