Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Сегодня, 21:10 Анастасия Иванова
. Детектив "Дурная кровь" Джоан Роулинг, который вышел сегодня на английском языке, стал поводом для критических комментариев пользователей Сети, сообщает NBC News.
Новая книга – пятая в серии романов "Корморан Страйк", которые автор поттерианы пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Речь в ней идет о серийном убийце, переодевающемся в женщину и преследующем своих жертв.
Такой сюжет стал поводом для появления в Сети хештега RIP JKRowling ("Покойся с миром, Джоан Роулинг"), поскольку некоторые пользователи увидели в нем критическое отношение автора к трансгендерам.
отметила @irisckp, "Памяти Джоан Роулинг, которая не умерла, но уже похоронила свою карьеру нетерпимостью к трансгендерам, скучать по ней никто не будет", – написал @memeforhire, "Роулинг продолжает придерживаться радикальных взглядов на транс-людей. Надеюсь, что, в конце концов, выяснится, что это не она написала про Гарри Поттера", — подчеркнул @gzemcelik.
Джоан Роулинг начали обвинять в трансфобии после ее июньских постов в твиттере, где она комментировала статью о биологическом поле и предложила вместо термина "люди, у которых бывает менструация" вспомнить более привычное слово "женщина".
По материалам: ria.ru