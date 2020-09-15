Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети

Анастасия Иванова

. Детектив "Дурная кровь" Джоан Роулинг, который вышел сегодня на английском языке, стал поводом для критических комментариев пользователей Сети, сообщает NBC News.

Новая книга – пятая в серии романов "Корморан Страйк", которые автор поттерианы пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Речь в ней идет о серийном убийце, переодевающемся в женщину и преследующем своих жертв.

Такой сюжет стал поводом для появления в Сети хештега RIP JKRowling ("Покойся с миром, Джоан Роулинг"), поскольку некоторые пользователи увидели в нем критическое отношение автора к трансгендерам.

отметила @irisckp, "Памяти Джоан Роулинг, которая не умерла, но уже похоронила свою карьеру нетерпимостью к трансгендерам, скучать по ней никто не будет", – написал @memeforhire, "Роулинг продолжает придерживаться радикальных взглядов на транс-людей. Надеюсь, что, в конце концов, выяснится, что это не она написала про Гарри Поттера", — подчеркнул @gzemcelik.

Джоан Роулинг начали обвинять в трансфобии после ее июньских постов в твиттере, где она комментировала статью о биологическом поле и предложила вместо термина "люди, у которых бывает менструация" вспомнить более привычное слово "женщина".