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Новый вид ящериц открыт на юге Мексики

Новый вид ящериц открыт на юге Мексики

В лесах мексиканского штата Чьяпас международная экспедиция обнаружила неизвестный ранее вид ящериц из рода аброний (Abronia).

Все абронии ведут древесный образ жизни. Они живут в так называемых горных туманных лесах — тропических биоценозах, где почти постоянно присутствует туманный полог. Ящерицы живут среди эпифитов на стволах крупных дубов или хвойных деревьев. Обычно их чешуя окрашена в разные оттенки зеленого. Ящерицы среднего размера питаются преимущественно насекомыми. Абронии относятся к живородящим ящерицам, раз в год они приносят от одного до двенадцати детенышей. Распространены абронии только в Мексике, Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе. Их известно более двадцати видов.

Новый вид обнаружен в Сьерра-Мадре-де-Чьяпас — всемирно известном центре биоразнообразия. Научное название ящерицы, Abronia morenica, отражает необычную для аброний коричневую окраску взрослых самцов (от испанского moreno — «смуглый»), а также отдает дань уважение близлежащему городу Сьерра-Морена, который поддержал исследование ученых.

«Это доисторический потусторонний лес. Вы идете сквозь клубы густого тумана от проплывающих облаков, а с деревьев свисают бромелии, папоротники и орхидеи, — рассказывает об экспедиции Адам Клаузе (Adam Clause) из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес. — Ящерица — часть замечательной коллекции знаковых животных, обитающих в этих изолированных лесах, таких как ягуары, паукообразные обезьяны и птицы, например, великолепный кетцаль и рогатый гуань. Мы гордимся тем, что добавляем эту ящерицу в такой список, и подчеркиваем замечательную работу по управлению лесом, которую проводит сообщество Сьерра-Морена. Наша главная цель — помочь им разработать экономически устойчивые способы дальнейшей защиты».

Из-за небольшого известного ареала ящерицы Адам Клаузе и его коллеги из мексиканского Министерства окружающей среды и природных ресурсов и Автономного университета Мехико предлагают включить новый вид в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

О новом виде сообщается в статье журнала Herpetologica.

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По материалам: polit.ru

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