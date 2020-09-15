NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании

Анастасия Иванова

Российский оппозиционер Алексей Навальный в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной в рамках предложенного Москвой совместного с Берлином расследования, утверждает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.

В начале сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может передать России данные по Навальному, но что касается результатов исследований, то речь идет о личных данных, разрешение на передачу которых должен дать тот, кому они принадлежат.

"Навальный по-прежнему находится в больнице под усиленной охраной немецкой полиции. В ходе разговора с сотрудником немецкой прокуратуры он отказался удовлетворить просьбу России о совместном расследовании дела с Германией, сказал сотрудник органов безопасности (ФРГ)", - пишет американское издание.