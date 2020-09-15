Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному

Анастасия Иванова

Глава МИД России Сергей Лавров провел с германским коллегой Хайко Маасом телефонный разговор, в котором призвал отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Алексеем Навальным.

"Лавров призвал коллегу отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Навальным. При этом было сказано, что нас не могут устроить ссылки на "независимость" органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим Навальным либо с его родственниками и близкими, которые в противоречие с упомянутой Конвенцией используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению", – говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров также прокомментировал предложение ФРГ обратиться за разъяснениями по Навальному в ОЗХО.

приводит РИА Новости.

Ранее представитель фракции "Альтернатива для Германии" раскритиковал Мааса за то, что тот выделил для общения с Лавровым всего 90 минут. Впоследствии в российском МИД приняли решение отменить визит Лаврова в ФРГ и разговор министров тет-а-тет не состоялся.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Ранее радио Sputnik сообщило, что МИД оценил предложение Мааса обратиться в ОЗХО по Навальному.