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Очевидец рассказал о нападавших на стендапера Егора Шатайло

Очевидец рассказал о нападавших на стендапера Егора Шатайло

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Стали известны подробности нападения на известного стендап-комика Егора Шатайло, которое произошло в Киеве в понедельник, 14 сентября.

Очевидцем нападения стал сценарист «Телебачення Торонто» Сергей Липко, который рассказал детали происшествия в своем Facebook.

«Я даже не сразу понял, что произошло, когда он умывался водой из бутылки, странный думаю этот Егор, говорю „Здесь туалет недалеко, давай покажу“, потом оказалось, что умывался он, потому что ему брызнули баллончиком в лицо», — написал Липко.

Далее, по его словам, к Егору подбежали крепкие парни в балаклавах и начали бить.

«Хорошо, что есть полиция. Да, конечно, никто не приехал, никто даже не взял трубку, но это хоть какая-то сублимация активных действий, когда ты в толпе типов с расширенными зрачками и бородами, выглядывающими из-под балаклав.

Поразило их количество и слаженность, и съ**ывают они как ниндзя, хотя чего бы, казалось. Той армией можно было держать осаду Труханова острова еще несколько недель", — отметил Липко.

Ранее сообщалось, что в Киеве напали на артиста Михаила Хому, который выступает под псевдонимом DZIDZIO— сначала брызнули в лицо слезоточивым газом, а затем ограбили.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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