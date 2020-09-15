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Определены финалисты российского тура отбора на "Детское Евровидение"

Определены финалисты российского тура отбора на "Детское Евровидение"
Одиннадцать участников прошли в финал российского национального отборочного тура "Детского Евровидения-2020", сообщила РИА Новости пресс-служба Академии Игоря Крутого.

На отборочный тур было подано более 100 заявок, в полуфинале, который состоялся в Москве 14 сентября, участвовали 39 конкурсантов из разных регионов страны.

В финал вышли София Феськова (Санкт-Петербург), Арсений Слесарев (Москва), Артем Фокин (Севастополь), София Шкепу (Ярославль), Артем Морозов (Москва), Рутгер Гарехт (Оренбург), дуэт "ЛитлZ" — Михаил Коваль и Полина Королева (Новосибирск), дуэт Сергей Филин и Вероника Литовченко (Москва), Софья Туманова (Новосибирск), Геннадий Перевердиев (Москва), София Кирсенко (Симферополь).


"Каждый год к нам поступают заявки от одаренной молодежи со всей России. Сложный 2020-й не стал исключением. Я знаю, что членам жюри было непросто выбрать тех ребят, кто прошел в финал национального отборочного тура. Все выступили достойно! А всем конкурсантам я пожелаю удачи и никогда не терять веру в свои силы и свой талант", - приводит слова Игоря Крутого пресс-служба.


Финал национального отборочного тура пройдет 25 сентября. Конкурс "Детское Евровидение" состоится в Польше в формате телемоста 29 ноября.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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