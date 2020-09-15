Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Опухоль мозга», — Борис Корчевников подтвердил свой диагноз

«Опухоль мозга», — Борис Корчевников подтвердил свой диагноз

74-летняя телеведущая Кира Прошутинская пришла на студию программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», чтобы поговорить с Борисом Корчевниковым о страшном диагнозе, который ей поставили 10 лет назад. Разговор получился откровенным, тяжелым, но в то же время душевным. Ведущий спросил гостью, что она чувствовала в тот момент, когда лежала на больничной койке. Кира призналась, что ее одолевал страх, боялась потерять внешность, ведь это так важно для женщины, особенно той, которая работает на ТВ. Позднее она сообщила, что ей удалось выйти из этой борьбы победительницей.


 «А как ты себя чувствовал в такой же момент? Тоже страх?»

— обратилась Прошутинская к Борису.

Впервые Корчевников разоткровенничался, но, немного подумав, ответил своей собеседнице.

«Было понимание того, что я очень слаб на самом деле, и ты только кажешься себе самым сильным»

Мудрая коллега ведущего поддержала его и решила закончить печальные обсуждения на радостной ноте.

«Все, мы с тобой выздоровели, мы с тобой работаем, все у нас хорошо!»

Сам ведущий больше никак не прокомментировал события прошлых лет. Напомним, что недавно в сети появились слухи о том, что болезнь знаменитого телеведущего вернулась и он продолжает бороться с ней. В передаче Корчевников не подтвердил данную информацию.

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Фонд российского бизнесмена оплатит поиски жизни на Венере
Фонд российского бизнесмена оплатит поиски жизни на Венере
В Самарской области продолжается модернизация коррекционных школ
В Самарской области продолжается модернизация коррекционных школ
Более 11 млн детей приняли участие в различных программах во время летних каникул
Более 11 млн детей приняли участие в различных программах во время
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии индивидуализированного обучения детей
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии
Минфин оценил выгоду России от пересмотра соглашений с офшорами
Минфин оценил выгоду России от пересмотра соглашений с офшорами
Тэхён из BTS Ви обошел Роберта Паттинсона и Джастина Бибера
Тэхён из BTS Ви обошел Роберта Паттинсона и Джастина Бибера
Чтобы сохранить редкую подземную орхидею, австралийские ботаники засекретили место ее обнаружения
Чтобы сохранить редкую подземную орхидею, австралийские ботаники
Завершается прием заявок во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения
Завершается прием заявок во Всероссийский экспертный педагогический
302 выпускника УрГПУ начинают работать в образовательных организациях Свердловской области
302 выпускника УрГПУ начинают работать в образовательных организациях
В России завершилась акция «Помоги Первым!»
В России завершилась акция «Помоги Первым!»
Действовать наперекор. Мясников раскрыл "лучший выход" для Навального
Действовать наперекор. Мясников раскрыл "лучший выход" для Навального
Кандидата в президенты Молдавии обвиняют в сексизме и обмане
Кандидата в президенты Молдавии обвиняют в сексизме и обмане

Топ на сегодня

Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником милиции
Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных выборах
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Еще одна страна открыла границу для россиян
Еще одна страна открыла границу для россиян

Еще по теме

Борис Корчевников сильно похудел после лечения
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Корчевников рассказал о последствиях трепанации черепа
Борис Корчевников в “Судьбе человека” показал пережившую инсульт Нину Русланову