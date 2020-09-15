«Опухоль мозга», — Борис Корчевников подтвердил свой диагноз

Влада Некрасова

74-летняя телеведущая Кира Прошутинская пришла на студию программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», чтобы поговорить с Борисом Корчевниковым о страшном диагнозе, который ей поставили 10 лет назад. Разговор получился откровенным, тяжелым, но в то же время душевным. Ведущий спросил гостью, что она чувствовала в тот момент, когда лежала на больничной койке. Кира призналась, что ее одолевал страх, боялась потерять внешность, ведь это так важно для женщины, особенно той, которая работает на ТВ. Позднее она сообщила, что ей удалось выйти из этой борьбы победительницей.

«А как ты себя чувствовал в такой же момент? Тоже страх?»

— обратилась Прошутинская к Борису.

Впервые Корчевников разоткровенничался, но, немного подумав, ответил своей собеседнице.

«Было понимание того, что я очень слаб на самом деле, и ты только кажешься себе самым сильным»

Мудрая коллега ведущего поддержала его и решила закончить печальные обсуждения на радостной ноте.

«Все, мы с тобой выздоровели, мы с тобой работаем, все у нас хорошо!»

Сам ведущий больше никак не прокомментировал события прошлых лет. Напомним, что недавно в сети появились слухи о том, что болезнь знаменитого телеведущего вернулась и он продолжает бороться с ней. В передаче Корчевников не подтвердил данную информацию.

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