Пашаева, защищавшего Ефремова в суде, могут лишить адвокатского статуса

Влада Некрасова

Министерство юстиции России внесло представления в адвокатские палаты о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского (представлял интересы потерпевшей стороны) и прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.





«15 сентября Главным управлением Минюста России по Москве и управлением Минюста России по Республике Северная Осетия — Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов РФ внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А. А. Добровинского и о прекращении статуса адвоката Э. М. Пашаева», — указали в Минюсте.

Там пояснили, что «представления связаны с публичными высказываниями адвокатов, допущенными в ходе представления интересов сторон по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова о ДТП».

«…Высказывания адвокатов содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов. Они также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности», — уточнили в Минюсте.

«Представления, внесенные территориальными органами Минюста России, будут рассмотрены по правилам и в порядке, предусмотренным законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвокатов», — добавили в пресс-службе.

Пашаев заявил, что не получал уведомление о внесенном Минюстом РФ представлении о лишении его адвокатского статуса.

«Я нахожусь в командировке. Мне ничего неизвестно о представлении Минюста. Меня никто об этом пока не уведомлял», — сообщил он ТАСС.

По его словам, в отношении него адвокатская палата Северной Осетии 18 сентября будет рассматривать дисциплинарное дело о нарушении Кодекса адвокатской этики.

«Меня на этом заседании не будет. Но два дисциплинарных дела за одно и то же быть не может», — уточнил он.

ИА Newstes напоминает: ранее Минюст предложил прекратить статус Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского. Указания внести соответствующие представления на адвокатов были направлены в территориальные управления Минюста по Северной Осетии и по Москве. 13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и Добровинского. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии нашла нарушения в действиях Пашаева. 18 сентября совет палаты определит меру дисциплинарной ответственности адвоката. Пашаев согласился, что нарушил кодекс адвокатской этики при общении с журналистами во время дела Ефремова.

Актер Михаил Ефремов 8 сентября был приговорен Пресненским судом Москвы к 8 годам колонии общего режима за совершенное в состоянии опьянения ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.



