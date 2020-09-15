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Первую коллекцию известного дизайнера Рафа Симонса для Prada покажут в онлайн-формате

Первую коллекцию известного дизайнера Рафа Симонса для Prada покажут в онлайн-формате
В феврале 2020 года стало известно, что дизайнер Раф Симонс присоединился к итальянскому бренду Prada в роли креативного директора, где он будет работать совместно с Миуччей Прадой. Свою первую коллекцию он собирался показать в рамках недели моды в Милане в сентябре.

Сейчас стали известны подробности о том, как пройдет показ. Шоу состоится 24 сентября в 15:00 по киевскому времени, но вместо традиционного шоу это будет онлайн-событие, которое покажут на сайте Prada и в соцсетях бренда. К такому формату решили прибегнуть в связи с пандемией коронавируса, чтобы обезопасить сотрудников бренда и гостей показа.
Тем не менее кроме диджитал-события запланирована и офлайн-часть: в некоторых городах, где расположены магазины Prada, пройдут небольшие закрытые показы с соблюдением мер социального дистанцирования. Среди городов, где состоятся такие локальные сессии, есть Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Париж, Лондон, Берлин, Москва, Дубай, Стамбул, Сеул, Гонконг и Токио.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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