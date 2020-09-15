Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Лидия Мартынова

Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходило с глазу на глаз, лидеры обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В Сочи завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко. Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов. Общение было с глазу на глаз", - заявил Песков по итогам переговоров в Сочи.

Он напомнил, что этой встрече предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций: Минск посещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, из Белоруссии в Москву также приезжали делегации по линии различных ведомств.

"Поэтому президенты, собственно, основывали свой разговор на скрупулёзно проделанной работе по линии двух сторон. Конечно, в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию", - рассказал представитель Кремля.