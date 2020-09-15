Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
В Сочи завершились переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, о чем общались главы государств с глазу на глаз на протяжении четырех часов. Главные темы беседы — в материале РИА Новости.

Главное — увеличить товарооборот

Песков напомнил, что перед встречей на высшем уровне прошли обстоятельные переговоры делегаций. Российский премьер Михаил Мишустин съездил в Минск, Москву, в свою очередь, посетили белорусские чиновники по линии различных ведомств.

"Поэтому президенты, собственно, основывали свой разговор на скрупулезно проделанной работе по линии двух сторон. Конечно, в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию", — добавил представитель Кремля.

Он пояснил, что часть анонсированного Путиным нового кредита в полтора миллиарда долларов, выделяемого Москвой Минску, пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть — это новые средства.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Почувствуй себя киллером. Разработчики Hitman 3 рассказали о режиме игры в VR
Почувствуй себя киллером. Разработчики Hitman 3 рассказали о режиме
«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру
«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Россия призвала военных в США не раздувать «российскую угрозу»
Россия призвала военных в США не раздувать «российскую угрозу»
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран
Netflix приобрел права на показ первого посткарантинного фильма
Netflix приобрел права на показ первого посткарантинного фильма
Ирина Шейк и Брэдли Купер вновь провели время вместе со своей дочерью Леей
Ирина Шейк и Брэдли Купер вновь провели время вместе со своей дочерью
"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
Самые главные достоинства Знаков Зодиака: чем вы лучше других
Самые главные достоинства Знаков Зодиака: чем вы лучше других
Что делать, если я стал жертвой автоподставы. Инструкция
Что делать, если я стал жертвой автоподставы. Инструкция
В Саратовской области открылся первый центр цифрового образования «IT-куб»
В Саратовской области открылся первый центр цифрового образования

Топ на сегодня

Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фотографий в Инстаграме
«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фотографий в

Еще по теме

Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Кремль прокомментировал разговор Путина и Обамы по «красному телефону»
Песков опроверг сообщения о звонке Обамы Путину по «красному телефону»
Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи