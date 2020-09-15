Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Главное — увеличить товарооборот
Песков напомнил, что перед встречей на высшем уровне прошли обстоятельные переговоры делегаций. Российский премьер Михаил Мишустин съездил в Минск, Москву, в свою очередь, посетили белорусские чиновники по линии различных ведомств.
"Поэтому президенты, собственно, основывали свой разговор на скрупулезно проделанной работе по линии двух сторон. Конечно, в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию", — добавил представитель Кремля.
Он пояснил, что часть анонсированного Путиным нового кредита в полтора миллиарда долларов, выделяемого Москвой Минску, пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть — это новые средства.