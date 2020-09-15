Почувствуй себя киллером. Разработчики Hitman 3 рассказали о режиме игры в VR

Влада Некрасова

В блоге PlayStation вышла большая статья о готовящемся для Hitman 3 и других игр перезапущенной франшизы VR-режиме. Правила привычного стелс-экшена пришлось переизобрести, чтобы геймеры ощутили себя в костюме наёмного убийцы.В первую очередь авторы реализовали в VR-режиме Hitman 3 вид от первого лица с особым типом обзора, учитывающим разные аспекты игры и положения камеры. К примеру, если геймеры спрячутся за укрытием, то будут обнаружены в том случае, если из-за него будет неловко торчать какая-либо часть тела героя. Но это была наименьшая из проблем: оказалось, что когда Агент 47 перемещается с каким-либо предметом в руке, то всё, к чему он прикасается, рушится. Поэтому разработчики добавили функцию активации, которая определит момент превращения инструмента в орудие убийства. Пока игрок не переключит режим, оно будет безобидным.Границы взаимодействия с миром расширили. К примеру, теперь можно похлопать охранника по плечу, чтобы тот обернулся, а затем отправить его в нокаут. Благодаря этому на новый уровень выходит и механика маскировки. Если Агент 47 притворится работником кухни, то игрокам придётся симулировать бурную деятельность, натирая до блеска стол. И так далее.Hitman 3 выйдет 20 января 2021 года. Вместе с тайтлом появится и режим игры в виртуальной реальности Hitman VR — в нём можно будет пройти как новинку, так и первые две части. Геймеры получат доступ к более чем 20 локациям из всей трилогии.