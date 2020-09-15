Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино Нинидзе устроили романтику в Турции
Еще в начале этого месяца Максим Виторган и его возлюбленная Нино Нинидзе вместе со своими детьми от предыдущих отношений улетели в Турцию. Сначала они наслаждались пляжным отдыхом, а затем решили познакомиться со страной и с другой ее стороны. Несколько дней назад они отправились в Каппадокию — регион, который привлекает туристов полетами на воздушных шарах.
Поездку туда пара приурочила ко дню рождения актера, который он отмечал 10 сентября. Поздравила Максима Нино очень трогательно и нежно, посвятив ему пост в своем инстаграме.
Была у меня мечта детская. Встретить когда-нибудь доброго, большого, умного человека, который укроет меня от всех бед, и не буду знать я холода и боли. Я выросла... мечта растворилась, забылась. А тут ты! Мой... За твоей спиной мне ничего не страшно... Любовь моя, я рядом... Остальное шепну. С днем рождения,
— написала она.
Летать на воздушном шаре 48-летний Виторган и 29-летняя Нинидзе отправились прямо на рассвете и были очень впечатлены увиденным.
— отметил актер.
А его возлюбленная и вовсе дала волю эмоциям и во весь голос поздравила его с днем рождения, прокричав об этом во время полета.