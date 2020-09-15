Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино Нинидзе устроили романтику в Турции

Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино Нинидзе устроили романтику в Турции

Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино Нинидзе устроили романтику в Турции

Еще в начале этого месяца Максим Виторган и его возлюбленная Нино Нинидзе вместе со своими детьми от предыдущих отношений улетели в Турцию. Сначала они наслаждались пляжным отдыхом, а затем решили познакомиться со страной и с другой ее стороны. Несколько дней назад они отправились в Каппадокию — регион, который привлекает туристов полетами на воздушных шарах.

Поездку туда пара приурочила ко дню рождения актера, который он отмечал 10 сентября. Поздравила Максима Нино очень трогательно и нежно, посвятив ему пост в своем инстаграме.

Была у меня мечта детская. Встретить когда-нибудь доброго, большого, умного человека, который укроет меня от всех бед, и не буду знать я холода и боли. Я выросла... мечта растворилась, забылась. А тут ты! Мой... За твоей спиной мне ничего не страшно... Любовь моя, я рядом... Остальное шепну. С днем рождения,

— написала она.


Нино Нинидзе и Максим Виторган

Летать на воздушном шаре 48-летний Виторган и 29-летняя Нинидзе отправились прямо на рассвете и были очень впечатлены увиденным.



Жить и работать надо, чтобы вот что. А не вот это все. Когда вам хочется замереть на вдохе, ваша жизнь обретает смысл. Его немного, совсем немного. Но он есть,

— отметил актер.

А его возлюбленная и вовсе дала волю эмоциям и во весь голос поздравила его с днем рождения, прокричав об этом во время полета.


Нино Нинидзе и Максим Виторган вместе уже больше года. Их роман закрутился через несколько месяцев после того, как актер расстался со своей женой Ксенией Собчак. Впервые публично о своих отношениях влюбленные открыто рассказали нынешней весной — они дали совместное интервью журналу HELLO!. Они отметили, что, несмотря на многочисленные слухи, связывать себя узами брака не собираются и даже не живут вместе. При этом пара давно представила друг друга своим детям, которые отлично поладили и теперь часто отдыхают в компании своих родителей.

 

 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино Нинидзе устроили романтику в Турции
Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино
Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором
Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором
Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах – Музаев
Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах – Музаев
В Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам организации питания в школах
В Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам организации
Школьники и студенты приглашаются на хакатон Кружкового движения НТИ «Нейростарт»
Школьники и студенты приглашаются на хакатон Кружкового движения НТИ
Почувствуй себя киллером. Разработчики Hitman 3 рассказали о режиме игры в VR
Почувствуй себя киллером. Разработчики Hitman 3 рассказали о режиме
«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру
«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Россия призвала военных в США не раздувать «российскую угрозу»
Россия призвала военных в США не раздувать «российскую угрозу»
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран

Топ на сегодня

Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений
В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений

Еще по теме

Максим Виторган и Нино Нинидзе вместе с детьми отдыхают в Турции
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет как пара
Горы, закаты и романтика: Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают в Омане
Нино Нинидзе поучаствовала в музыкальном флешмобе вместе с дочерью своего бойфренда Максима Виторгана