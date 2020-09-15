Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино Нинидзе устроили романтику в Турции

Вадим Карасев

Еще в начале этого месяца Максим Виторган и его возлюбленная Нино Нинидзе вместе со своими детьми от предыдущих отношений улетели в Турцию. Сначала они наслаждались пляжным отдыхом, а затем решили познакомиться со страной и с другой ее стороны. Несколько дней назад они отправились в Каппадокию — регион, который привлекает туристов полетами на воздушных шарах.

Поездку туда пара приурочила ко дню рождения актера, который он отмечал 10 сентября. Поздравила Максима Нино очень трогательно и нежно, посвятив ему пост в своем инстаграме.

Была у меня мечта детская. Встретить когда-нибудь доброго, большого, умного человека, который укроет меня от всех бед, и не буду знать я холода и боли. Я выросла... мечта растворилась, забылась. А тут ты! Мой... За твоей спиной мне ничего не страшно... Любовь моя, я рядом... Остальное шепну. С днем рождения,

— написала она.





Нино Нинидзе и Максим Виторган

Летать на воздушном шаре 48-летний Виторган и 29-летняя Нинидзе отправились прямо на рассвете и были очень впечатлены увиденным.









Жить и работать надо, чтобы вот что. А не вот это все. Когда вам хочется замереть на вдохе, ваша жизнь обретает смысл. Его немного, совсем немного. Но он есть,

— отметил актер.

А его возлюбленная и вовсе дала волю эмоциям и во весь голос поздравила его с днем рождения, прокричав об этом во время полета.





Нино Нинидзе и Максим Виторган вместе уже больше года. Их роман закрутился через несколько месяцев после того, как актер расстался со своей женой Ксенией Собчак. Впервые публично о своих отношениях влюбленные открыто рассказали нынешней весной — они дали совместное интервью журналу HELLO!. Они отметили, что, несмотря на многочисленные слухи, связывать себя узами брака не собираются и даже не живут вместе. При этом пара давно представила друг друга своим детям, которые отлично поладили и теперь часто отдыхают в компании своих родителей.