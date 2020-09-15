Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены на лекарства в условиях ЧС

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания такой продукции. Порядок действий в таких ситуациях утверждается постановлениями Правительства, которые вступают в силу 15 сентября.

Новые полномочия появились у кабмина благодаря принятым в марте 2020 года изменениям в федеральный закон. Теперь Правительство имеет право устанавливать предельные отпускные цены производителей медицинских изделий и лекарств, не включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также ограничивать оптовые и розничные надбавки для таких товаров в двух случаях. Во-первых, в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Во-вторых, в случае роста цен на 30% и более.

Как уточняется в документе, при таких обстоятельствах власти регионов будут направлять в Росздравнадзор соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство обязано рассмотреть их и направить в Минздрав.

Если речь идёт о ЧС или угрозе распространения опасных заболеваний, решение принимается оперативно. Проект нормативного акта Минздрав должен внести в Правительство в течение трёх дней. Если такой опасности нет, решение о регулировании отпускных цен и надбавок принимается после проведения мониторинга — он должен подтвердить резкое подорожание лекарств и медицинских изделий.

Согласно новым правилам, предельные размеры оптовой и розничной надбавок устанавливаются для каждого региона страны.

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