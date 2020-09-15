Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены на лекарства в условиях ЧС

Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены на лекарства в условиях ЧС

Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены на лекарства в условиях ЧС

Тема: Какие законы вступают в силу


Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания такой продукции. Порядок действий в таких ситуациях утверждается постановлениями Правительства, которые вступают в силу 15 сентября.

Новые полномочия появились у кабмина благодаря принятым в марте 2020 года изменениям в федеральный закон. Теперь Правительство имеет право устанавливать предельные отпускные цены производителей медицинских изделий и лекарств, не включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также ограничивать оптовые и розничные надбавки для таких товаров в двух случаях. Во-первых, в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Во-вторых, в случае роста цен на 30% и более.

Как уточняется в документе, при таких обстоятельствах власти регионов будут направлять в Росздравнадзор соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство обязано рассмотреть их и направить в Минздрав.

Если речь идёт о ЧС или угрозе распространения опасных заболеваний, решение принимается оперативно. Проект нормативного акта Минздрав должен внести в Правительство в течение трёх дней. Если такой опасности нет, решение о регулировании отпускных цен и надбавок принимается после проведения мониторинга — он должен подтвердить резкое подорожание лекарств и медицинских изделий.

Согласно новым правилам, предельные размеры оптовой и розничной надбавок устанавливаются для каждого региона страны.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Почувствуй себя киллером. Разработчики Hitman 3 рассказали о режиме игры в VR
Почувствуй себя киллером. Разработчики Hitman 3 рассказали о режиме
«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру
«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Россия призвала военных в США не раздувать «российскую угрозу»
Россия призвала военных в США не раздувать «российскую угрозу»
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран
Netflix приобрел права на показ первого посткарантинного фильма
Netflix приобрел права на показ первого посткарантинного фильма
Ирина Шейк и Брэдли Купер вновь провели время вместе со своей дочерью Леей
Ирина Шейк и Брэдли Купер вновь провели время вместе со своей дочерью
"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
Самые главные достоинства Знаков Зодиака: чем вы лучше других
Самые главные достоинства Знаков Зодиака: чем вы лучше других
Что делать, если я стал жертвой автоподставы. Инструкция
Что делать, если я стал жертвой автоподставы. Инструкция
В Саратовской области открылся первый центр цифрового образования «IT-куб»
В Саратовской области открылся первый центр цифрового образования

Топ на сегодня

Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фотографий в Инстаграме
«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фотографий в

Еще по теме

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на жизненно важные лекарства
Росгвардия будет устанавливать порядок определения цены контракта при закупках охранных услуг
В правительстве обещали сохранить цены на жизненно необходимые лекарства
Медведев утвердил перечень жизненно необходимых лекарств на 2017 год