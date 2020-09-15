Психология личности: что морщины могут рассказать о человеке, его характере и биополе

Вадим Карасев

Морщины на лице не способны лгать и могут дать ответы на важные вопросы. Рассказать о характере человека и определить, насколько сильно его биополе, можно благодаря расположению морщинок на лице, которые не всегда являются признаком старения.

Человеческий организм уникален. Он способен о многом рассказать внимательному наблюдателю. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют всмотреться в свое отражение, чтобы лучше раскрыть свой собственный психологический портрет и правильно расшифровать расположение морщин на лице. Благодаря полученным знаниям каждый может измениться в лучшую сторону, а также найти причины, по которым слабеет биополе, чтобы устранить их в кратчайший срок.

1. На лбу расположены одни из самых информативных морщин, которые называются складками ума. Они расположены в центре лба параллельно друг другу. В том случае, если морщинки углубились и их стало больше, человек находится на грани морального истощения и перегружен эмоционально. Также складки на лбу могут свидетельствовать о частых головных болях и слабеющем из-за постоянной занятости биополе. Справиться с трудностями и избавиться от последствий чрезмерной работы помогут не только перерывы в работе и полноценный отдых, но и гормональная гимнастика, укрепляющая иммунитет.

2. Еще один важный признак усталости и негативного воздействия на человека извне — появление так называемых складок мудрости. Эти глубокие морщины расположены по бокам лба над глазами, и их интенсивность отражает физическое и моральное состояние человека. Чем глубже просматриваются складки, тем большую угрозу здоровью могут нанести недоброжелатели из-за бреши в биополе. Избежать этого можно, если ежедневно укреплять собственное биополе и как можно реже общаться с неприятными людьми.

3. В области шеи располагаются морщинки, названные складками упрямства. Их появление указывает на ситуацию, когда человек не способен разрешить свои проблемы, найти компромиссные решения и поставить точку в сложном деле. Избавиться от таких морщин получится, достигнув гармонии с окружающим миром и научившись признавать свои ошибки. Тем, кто не сможет начать работу над собой, грозят частые боли в области шеи и постоянные мелкие неурядицы.

4. Складки, которые принято называть гусиными лапками, располагаются у внешних уголков глаз. Они выдают внимательного и увлеченного человека, который привык с оптимизмом смотреть на жизнь. В том случае, если такие складки стали глубокими или появились в большом количестве, у человека есть проблемы не только с биополем, но и с восприятием информации. Такие морщинки чаще появляются у человека, который все принимает близко к сердцу, не умеет вовремя остановиться и не перетягивать на себя чужие проблемы. Если не учиться быть смелее и сильнее, есть риск попасть под влияние манипуляторов.

5. Морщинки вокруг рта свидетельствуют о том, что человек излишне стеснителен и боится постоять за себя. Появление таких складок говорит и о том, что организм обессилен и не способен справиться даже с малейшими проблемами со здоровьем. Появление таких морщин говорит само за себя: человеку важно тренировать силу воли, а также укреплять иммунитет, чтобы избежать неприятных последствий.

6. Морщины над верхней губой говорят о проблемах в личной жизни. Тем, кто начал замечать у себя подобные изменения, важно позаботиться о себе, оставить прошлые обиды за спиной и открыться прекрасному чувству любви. Также морщинки над губой часто говорят о снижении иммунитета и проблемах со здоровьем репродуктивной системы.