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Рэпер MACAN оказался в полиции

Рэпер MACAN оказался в полиции

Рэпер MACAN посетил студию POPCAKE и поделился с публикой несколькими интересными фактами из своей биографии. Он признался, что у него часто были проблемы в школе, парень был типичным хулиганом, часто попадал в драки и конфликтовал с преподавателями, а в 9 классе впервые оказался в отделении полиции за то, что избил одного из учеников.


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спасибо♥️🎙

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«Меня прям из школы забрали туда. Я помню, прибежала его мама и начала меня гасить прям. Учительница английского говорит: «Я давно говорила, что тебя надо отчислить!» А этот пацан лежит, головой бьется об пол… Такая тупая ситуация была, если бы сейчас меня вернуть туда, я бы сказал ему, чтобы шел своей дорогой»,

— описал происходящее исполнитель.
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Форсы топчут квартал 🏉

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Как оказалось, пострадавший парень задел рэпера тем, что отказал ему в просьбе занять немного денег и ответил в грубой форме. После этого парни разошлись по сторонам, но позднее MACAN узнал, что его недруг выставил себя победителем в ситуации и соврал, что избил рэпера. Тут уж он не выдержал и «навалял» хвастуну. По мнению селеба, тот «получил по заслугам».

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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