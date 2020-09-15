Россия призвала военных в США не раздувать «российскую угрозу»

Лидия Мартынова

Глава Командования глобального удара ВВС США генерал Тимоти Рэй де-факто ставит предполагаемую угрозу, исходящую от России и Китая, на одну доску с терроризмом. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне, комментируя интервью, которое Рэй дал изданию Air Force Times, сообщает РИА Новости.

Российские дипломаты отмечают, что американские военные раздувают «российскую угрозу» вместо продуктивного взаимодействия с Россией.

«(Рэй) увязывает такую „опасность“ с ведущейся нашими странами модернизацией ядерного арсенала. Примечательно, что такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия. При этом США понижают „порог“ применения ядерных вооружений — в 2019 году развернули боезаряды малой мощности W76−2 на баллистических ракетах „Трайдент II“. Подобные действия повышают риск эскалации потенциального конфликта», — заявили в посольстве.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности.