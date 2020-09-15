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С новыми часами и iPad, но без iPhone. Что показали на презентации Apple?

С новыми часами и iPad, но без iPhone. Что показали на презентации Apple?
Компания Apple показала во вторник свои новинки: впервые с 2012 года на осенней презентации обошлись без новой линейки iPhone, компания объявила о выходе новых Apple Watch и iPad.

"Сегодня мы концентрируем внимание на двух продуктах – Apple Watch и iPad", - заявил в начале мероприятия гендиректор Apple Тим Кук.

В частности, на презентации представили новое поколение смарт-часов Apple Watch. В шестой версии "яблочного" аксессуара разработчики сделали упор на функциях, позволяющих отслеживать физические показатели организма. Так, приложение "Кислород в крови" поможет измерить уровень кислорода всего за 15 секунд благодаря встроенному датчику кислорода. Как подчеркнули в Apple, это облегчит жизнь, например, астматикам.


Новая версия часов не сильно отличается по дизайну от своих предшественников, в них прослеживается преемственность с предыдущими Apple Watch. Устройство появится на прилавках в нескольких цветах: синем, золотом, сером и красном цветах.


Apple Watch Series 6 задействует двухъядерный процессор S6, который основан на A13 Bionic, использованный в iPhone 11. Новинка получит ряд обновленных аксессуаров. Сами часы в базовой версии будут стоить 400 долларов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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