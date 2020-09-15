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Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине

Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине
. Шакира на карантине увлекалась катанием на скейте и выложила в Сеть несколько фотографий и видео.

"Люблю кататься на закате", — подписала она ролик, в котором показывает, как у нее получается. Она в короткой черной юбке, налокотниках и наколенниках мчится по улице под песню "Roses" SAINt JHN.


выложила свою фотографию с голубым скейтбордом и призвала фанатов также "обзавестись новым хобби".

В мае 43-летняя певица рассказывала, что работает над новой музыкой. Кроме этого, она на карантине закончила четырехнедельный курс по античной философии в Университете Пенсильвании.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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