Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине

Алексей Вольцев

. Шакира на карантине увлекалась катанием на скейте и выложила в Сеть несколько фотографий и видео.

"Люблю кататься на закате", — подписала она ролик, в котором показывает, как у нее получается. Она в короткой черной юбке, налокотниках и наколенниках мчится по улице под песню "Roses" SAINt JHN.

выложила свою фотографию с голубым скейтбордом и призвала фанатов также "обзавестись новым хобби".

В мае 43-летняя певица рассказывала, что работает над новой музыкой. Кроме этого, она на карантине закончила четырехнедельный курс по античной философии в Университете Пенсильвании.