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Школьники и студенты приглашаются на хакатон Кружкового движения НТИ «Нейростарт»

Школьники и студенты приглашаются на хакатон Кружкового движения НТИ «Нейростарт»

Школьники и студенты со всей России приглашаются на хакатон «Нейростарт» по разработке новых медицинских устройств для диагностики, лечения и реабилитации пациентов с поражениями центральной нервной системы и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Кружкового движения НТИ.

Команды создадут работающие прототипы нейростимуляторов, протезов, экзоскелетов, датчиков, а также приложения и сервисы для пациентов и врачей и др. Перед хакатоном участников ждет образовательный интенсив NeuroSchool для погружения в тему нейротехнологий и технологического предпринимательства. 

Хакатаон и NeuroSchool организуют проект «Практики будущего» Кружкового движения НТИ на базе Центра проектной деятельности ДВФУ в партнерстве с АНО «Технологии возможностей».

NeuroSchool – это образовательный марафон с лекциями от ведущих российских экспертов в области нейротехнологий, который проведут с 21 по 25 сентября в режиме офлайн в ДВФУ, а также в формате онлайн. Школьники и студенты получат навыки по работе с устройствами реабилитации пациентов, нейроинтерфейсами, современным оборудованием для обработки нейроданных, узнают об особенностях программирования и конструирования медицинских систем. Также включен блок по разработке и презентации бизнес-проектов. Заявки на участие принимаются до 21 сентября. 

Применить знания в реальной разработке участники NeuroSchool смогут на хакатоне «Нейростарт», который пройдет на площадке Центра проектной деятельности ДВФУ с 19 по 25 октября. В течение нескольких дней команды будут работать над предложенными кейсами, среди которых – разработка протезов и экзоскелетов верхних и нижних конечностей, нейростимулятора для лечения заболеваний ЦНС, имплантируемого нейростимулятора для очувствления протезов, приложения для пациентов с болезнью Паркинсона и их врачей.

Победители и призеры «Нейростарта» получат приглашение на федеральный хакатон «Технологии возможностей», где смогут побороться за призовой фонд. Интенсивный курс и хакатон проводятся в рамках проекта «Акселератор 3.0» при поддержке Фонда президентских грантов. Участие во всех мероприятиях бесплатное. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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