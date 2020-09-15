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Синоптик рассказал, когда в Москву придёт «старое» бабье лето

Синоптик рассказал, когда в Москву придёт «старое» бабье лето

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москву придет «старое» бабье лето с температурой до +16 °С, передает РИА «Новости».

Метеоролог не исключил вероятности, что холод, который придёт в столицу в пятницу, 18 сентября, вдохнет жизнь в скандинавский антициклон, который распространит сферу своего влияния стран северной Европы на Европейскую территорию России. По его словам, это будет период солнечной погоды, однако насколько он задержится, сказать трудно — возможно, на несколько дней.

«Это будет похоже на «старое» бабье лето, оно начнётся после 23—24 сентября. Там и температуры уже не те: +1…+6 °С ночью, +11…+16 °С днём», — сказал синоптик.

Тишковец констатировал, что классического бабьего лета в этом году так и не случилось.

Ранее синоптики прогнозировали приход «бабьего лета» в центральную часть России 9-11 сентября. 

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По материалам: pnp.ru

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