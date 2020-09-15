Скандинавские обереги своими руками: быстрый щит от любой беды

Вадим Карасев

Нередко на жизненном пути встречаются недоброжелатели, а некоторые ситуации оборачиваются неприятными последствиями. Сделать свою жизнь удачной можно с помощью рун и рунограмм, которые помогут отвести беду и скорректировать судьбу.

Рунические ставы и руноскрипты — символы, которые активизируют энергию природы и Вселенной, призывая ее на помощь в трудную минуту. Руны с давних пор активно используются во многих эзотерических ритуалах: на них гадают, с помощью них привлекают удачу, из них создают сильные обереги. Каждый рунический символ несет в себе духовную энергию, а соединение рун превышает мощью многие магические предметы. Оберег с правильно подобранными рунами в состоянии отвернуть любою беду и исполнить заветные желания.

Скандинавские обереги от любой беды

1. Альгиз — главный защитник, который испокон веков использовали для выстраивания щита, нанося знак на амулеты, оружие и дома.

2. Иса — ледяной щит, способный заморозить негатив, остановить отрицательное воздействие, нейтрализовать порчу. Рунический символ активно помогает и в борьбе с внутренними демонами: вредными привычками, страхами, комплексами и душевной болью.

3. Тейваз — руна наполняет могуществом и мужеством. В прошлом ее активно использовали воины, наносили на оружие, так как считали, что защиту, усиленную руной, ничто не сможет преодолеть.

4. Турисаз — руна как защиты, так и нападения. Сила руны способна отбить любые нападки завистников, а также помочь в отмщении. Руну наносят с целью защититься от врагов и насылаемых проклятий.

5. Наутиз — символ огня, который станет надежным оберегом от любой беды, если человек владеет собой и умеет управлять эмоциями. Импульсивные люди могут пострадать от ее силы.

6. Связка Наутиз-Соулу-Наутиз — мощная защита от порчи и заговоров. Рунограмму лучше наносить на тело или личные вещи.

7. Связка Беркана-Эйваз-Беркана — непробиваемый щит, укрывающий от зла, ненависти и сглаза.

8. Связка Феху-Соулу-Одал-Вуньо — рунический став на охрану и благополучие. Охраняет материальные блага, дом, а также создает поле успеха, привлекая деньги и изобилие.

9. Связка Иса-Кано-Халагаз-Кано-Иса — зеркальная связка, которая отражает негатив, направляя его на недоброжелателей.

10. Связка Турисаз-Тейваз-Туризас — зашита от хаоса, беззакония, лжи, предательства, врагов, различных катаклизмов. Невидимая преграда для чужой воли.

11. Связка Тейваз-Альгиз-Одал-Альгиз-Тейваз — рунограмма оберегает дом и членов семьи. Призвана хранить очаг, детей и семейное счастье.

12. Связка Альгиз-Райдо-Альгиз — рунический став призывает высшие силы, которые охраняют от аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Как наносить рунические символы





Самое главное при работе с рунами — знать их точное применение и уметь правильно наносить. Чтобы защитить от врагов и неприятностей себя или своих близких, знак можно нарисовать на фотографии или прямо на коже. Также его можно вышить на одежде или нарисовать на амулете.

Защитные ставы для дома и семьи можно нанести на забор, стены, дверь. Чтобы защитить имущество и личные вещи, обережную руну рисуют на бумаге и прячут в тайное место. Например, для защиты машины руноскрипт можно положить в бардачок, а для защиты от бедности — в бумажник.

Активизация рунического оберега

Рунический символ станет оберегом только после активизации. Без этого рисунок руны работает вполсилы. Активизация необходима для того, чтобы познакомить руну с хозяином, открыть его мысли и настроить энергетику.

Возьмите соль, воду, свечу и ароматическую палочку — это символы четырех стихий, которые вдохнут в оберег жизнь. К рисунку руны необходимо поднести каждый предмет, попросив его о помощи. После до оберега нужно дотронуться ладонью, чтобы передать ему часть энергии.