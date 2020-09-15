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Составлен рейтинг областей Украины по тратам на дороги

Составлен рейтинг областей Украины по тратам на дороги
Более трети денег Дорожного фонда идут из госбюджета в обладминистрации на ремонт и обслуживание дорог категории О и С, а также дорог в населенных пунктах. Об этом заявил Юрий Голик в Facebook в понедельник, 14 сентября.

Рейтинг областей показывает использование администрациями денег Фонда. Согласно ему, лидером по использованию Дорожного фонда стала Днепропетровская ОГА (96,76%).

"Пока это все исполнение заранее проведенной работы нашей команды (команды экс-главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, советником которого Юрий Голик работал в 2015-2019 годах, - ред.), каких-то глобальных подготовительных работ и процедур на следующий год, к сожалению, не видно", - пояснил Голик.
Также среди лидеров рейтинга есть Харьковская ОГА (93,2%), Винницкая ОГА (85,5%), г. Киев. (79,8%), Черкасская ОГА (78,8%), Хмельницкая ОГА (78,4%), Ровенская ОГА (73,9%).

В то же время хуже всего использовали Дорожный фонд Черновицкая ОГА (25%), Волынская ОГА (29,8%), Тернопольская ОГА (30,5%), Николаевская ОГА (41,8%).

В 2020-м году областные администрации получат 22,172 млрд грн. Это больше, чем было у Укравтодора в прошлом году. По состоянию на 31 августа в ОГА уже поступило 14,203 млрд грн. При этом потрачено ОГА 9,372 млрд грн или 66% от поступившего - больше, чем было месяцем ранее, но меньше, чем должно быть.

Остаток неиспользованных средств на счетах ОГА 4,830 млрд грн.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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