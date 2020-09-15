Стало известно, кто из звезд озвучит Волка в новом "Ну, погоди!"

Анастасия Иванова

Шоумен Гарик Харламов будет озвучивать Волка из новой серии мультфильмов "Ну, погоди!", авторы проекта также утвердили окончательный визуальный образ персонажа, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Союзмультфильма".





"В "Ну, погоди!" нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей", - признался Харламов.

"Я с большим удовольствием согласился стать Волком в новом "Ну, погоди!". Этот мультфильм - один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии. Юмор здесь построен на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои – это очень сложный жанр, который мало кому удается воплотить на экране," – прокомментировал Гарик Харламов

Как рассказала генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, подбор актеров на озвучку "Ну, погоди!" стал для творческой группы мульсериала одной из ключевых и очень ответственных задач.

"Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске "Ну, погоди!" необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром. Именно поэтому кандидатура Гарика Харламова показалась творческой группе прямым попаданием в цель, и мы рады, что популярный шоумен также выразил взаимную заинтересованность в работе над образом Волка", - отметила она.

Кроме того, на данный момент также утвержден окончательный визуальный образ Волка – он был выбран из более чем 50 вариаций, созданных художниками проекта.

"При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии – Волк поменял гардероб, и, частично, привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим", - сказала Осетинская.