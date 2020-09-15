Стартовали Всероссийские проверочные работы – Музаев

Лидия Мартынова

Стартовали Всероссийские проверочные работы, сообщил на пресс-конференции руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Он отметил, что работы проводятся в первую очередь для педагогов и родителей, чтобы можно было понять, на каком уровне освоения материала по тому или иному предмету школьники находятся в данный момент.

«Изначально в наших методических рекомендациях указывалось не учитывать эту оценку школам при выставлении четвертных, при выставлении годовых оценок, не учитывать эту оценку для принятия решения – если ученик слабый, переводить ли его в следующий класс. Эта методическая рекомендация была и есть, она не менялась. Тем не менее, некоторые школьные коллективы нагнетают атмосферу, некоторые учителя начинают по отдельным предметам готовиться к ВПР, занимаются натаскиванием детей. Мы с этими направлениями боремся и говорим: этого ни в коем случае делать нельзя, контролируем эти процессы», - сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора напомнил, что ежегодно показываются школы, которые по статистическим расчетам показывают аномальные результаты.

«Мы публикуем их по результатам ВПР как школы с необъективными результатами. Эта работа в течение нескольких лет позволила нам существенно сократить количество таких школ. Сейчас такие школы у нас остаются. Я думаю, что ни один родитель не хочет, чтобы его ребенок и он сам пребывали в иллюзии того, что выставляются хорошие оценки, а когда приходит время сдавать экзамены в 9 или 11 классе, проявляются неприятные сюрпризы, когда ничего исправить невозможно», - уточнил Музаев.

С 14 сентября по 12 октября в российских школах пройдут ВПР по программам предыдущего года обучения. Работы напишут учащиеся 5-9 классов.

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований ФГОС. Они не являются аналогом государственной итоговой аттестации, а проводятся на региональном или школьном уровне.

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям.