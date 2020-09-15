Тина и Закари Кунаки, Китти Спенсер, Наталья Османн и другие на показе Bvlgari в Риме

Вадим Карасев

Венецианский кинофестиваль завершился, но светская жизнь в Италии на этом не затихла. Вчера в Риме в палаццо Колонна прошел модный показ Bvlgari, на котором на подиуме представили украшения из коллекции Barocko.

Среди гостей вечера были Китти Спенсер, которая до этого успела побывать и на показе Dolce & Gabbana во Флоренции, Тина Кунаки с братом Закари, Поппи Делевинь, Наталья Османн и другие. Свои итальянские каникулы продлил и голливудский актер Мэтт Диллон, который был в жюри Венецианского кинофестиваля.





Тина Кунаки





Тина и Закари Кунаки





Китти Спенсер

Коллекция высокого ювелирного искусства отражает связь между брендом, архитектурой Рима и стилем барокко. Так, вдохновением для создания многих колье служат живописные фасады римских палаццо, а также Фарнезианские сады, где в эпоху барокко устраивались роскошные приемы.





Наталья Османн





Поппи Делевинь





Анна Кливленд и Поппи ДелевиньМэтт Диллон и Анна ФольеттаДжон Кортахарена

Палаццо Колонна считается одним из крупнейших и самых старинных частных дворцов Рима. Строительство здания началось в XIV веке и продолжалось пятьсот лет. В XVII веке по заказу семьи Колонна дворец был расписан и украшен именитыми художниками и архитекторами той эпохи, включая Джанлоренцо Бернини, Антонио дель Гранде, Карло Фонтану и Паоло Шора.





После показа в саду, который прошел с соблюдением социальной дистанции между гостями, приглашенных знаменитостей ждал торжественный ужин, а также выступление одной из лучших скрипачек мира Франчески Дего вместе с оркестром.

Впрочем, сами звезды явно были рады встрече друг с другом и перед фотокамерами забывали о мерах предосторожности: охотно позировали парами и не сдерживали жарких объятий.





Тина Кунаки и Джон КортахаренаПоппи Делевинь и Джон КортахаренаДжон Кортахарена, Поппи Делевинь и Китти СпенсерНьевес Альварес