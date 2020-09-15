Тэхён из BTS Ви обошел Роберта Паттинсона и Джастина Бибера
Участник южнокорейской к-поп группы BTS Ви (V) всегда славился своим чувством стиля: от его футболки с короткими рукавами и принтом зебры на церемонии вручения премии «Грэмми» 2020 до его ретро-образа в музыкальном клипе Dynamite и выступления на MTV Video Music Awards. Все значимые выходы фаната Gucci и не перечислить.
Чувство стиля и красивая внешность уже принесли ему множество титулов в этом году. И на днях Тэхён добавил еще одно в свою копилку.
Айдол возглавил список «топ-10 лучших мужчин в мире моды 2020 года» в сентябрьском списке Men-In Fashion World. Тэхён обошел несколько мировых звезд, среди которых Джастин Бибер (Justin Bieber), Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) и Шон Мендес (Shawn Mendes). Ви возглавил список, второе место занял Кай (Kai) из группы EXO. Третью позицию заняла канадская супермодель Саймон Нессман (Simon Nessman).
Список 10 лучших выглядит следующим образом:
# 1: Ви из BTS
# 2: Кай из EXO
# 3: Саймон Нессман
# 4: Мишель Морроне (Michele Morrone)
# 5: Крис Хемсворт (Chris Hemsworth)
# 6: Шон Мендес
# 7: Джастин Бибер
# 8: Вачиравит Чиваари (Vachirawit Chivaaree)
# 9: Роберт Паттинсон
# 10: Хорхе Лопес (Jorge López)
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