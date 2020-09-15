Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тэхён из BTS Ви обошел Роберта Паттинсона и Джастина Бибера

Тэхён из BTS Ви обошел Роберта Паттинсона и Джастина Бибера

Участник южнокорейской к-поп группы BTS Ви (V) всегда славился своим чувством стиля: от его футболки с короткими рукавами и принтом зебры на церемонии вручения премии «Грэмми» 2020 до его ретро-образа в музыкальном клипе Dynamite и выступления на MTV Video Music Awards. Все значимые выходы фаната Gucci и не перечислить.


Чувство стиля и красивая внешность уже принесли ему множество титулов в этом году. И на днях Тэхён добавил еще одно в свою копилку.

Айдол возглавил список «топ-10 лучших мужчин в мире моды 2020 года» в сентябрьском списке Men-In Fashion World. Тэхён обошел несколько мировых звезд, среди которых Джастин Бибер (Justin Bieber), Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) и Шон Мендес (Shawn Mendes). Ви возглавил список, второе место занял Кай (Kai) из группы EXO. Третью позицию заняла канадская супермодель Саймон Нессман (Simon Nessman).

Список 10 лучших выглядит следующим образом:


# 1: Ви из BTS

# 2: Кай из EXO

# 3: Саймон Нессман

# 4: Мишель Морроне (Michele Morrone)

# 5: Крис Хемсворт (Chris Hemsworth)

# 6: Шон Мендес

# 7: Джастин Бибер

# 8: Вачиравит Чиваари (Vachirawit Chivaaree)
# 9: Роберт Паттинсон

# 10: Хорхе Лопес (Jorge López)

А кого бы ты включил в этот список?

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Фонд российского бизнесмена оплатит поиски жизни на Венере
Фонд российского бизнесмена оплатит поиски жизни на Венере
В Самарской области продолжается модернизация коррекционных школ
В Самарской области продолжается модернизация коррекционных школ
Более 11 млн детей приняли участие в различных программах во время летних каникул
Более 11 млн детей приняли участие в различных программах во время
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии индивидуализированного обучения детей
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии
Минфин оценил выгоду России от пересмотра соглашений с офшорами
Минфин оценил выгоду России от пересмотра соглашений с офшорами
Тэхён из BTS Ви обошел Роберта Паттинсона и Джастина Бибера
Тэхён из BTS Ви обошел Роберта Паттинсона и Джастина Бибера
Чтобы сохранить редкую подземную орхидею, австралийские ботаники засекретили место ее обнаружения
Чтобы сохранить редкую подземную орхидею, австралийские ботаники
Завершается прием заявок во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения
Завершается прием заявок во Всероссийский экспертный педагогический
302 выпускника УрГПУ начинают работать в образовательных организациях Свердловской области
302 выпускника УрГПУ начинают работать в образовательных организациях
В России завершилась акция «Помоги Первым!»
В России завершилась акция «Помоги Первым!»
Действовать наперекор. Мясников раскрыл "лучший выход" для Навального
Действовать наперекор. Мясников раскрыл "лучший выход" для Навального
Кандидата в президенты Молдавии обвиняют в сексизме и обмане
Кандидата в президенты Молдавии обвиняют в сексизме и обмане

Топ на сегодня

Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником милиции
Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных выборах
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Еще одна страна открыла границу для россиян
Еще одна страна открыла границу для россиян

Еще по теме

Роберт Паттинсон признан самым красивым мужчиной в мире: кто еще вошел в рейтинг
«Заросший и с щетиной» — Тэхён влюбляет в себя в новом селфи
Джастин Бибер получил 4 награды American Music Awards
СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус помолвлены