Тэхён из BTS Ви обошел Роберта Паттинсона и Джастина Бибера

Анастасия Иванова

Участник южнокорейской к-поп группы BTS Ви (V) всегда славился своим чувством стиля: от его футболки с короткими рукавами и принтом зебры на церемонии вручения премии «Грэмми» 2020 до его ретро-образа в музыкальном клипе Dynamite и выступления на MTV Video Music Awards. Все значимые выходы фаната Gucci и не перечислить.

Чувство стиля и красивая внешность уже принесли ему множество титулов в этом году. И на днях Тэхён добавил еще одно в свою копилку.



Айдол возглавил список «топ-10 лучших мужчин в мире моды 2020 года» в сентябрьском списке Men-In Fashion World. Тэхён обошел несколько мировых звезд, среди которых Джастин Бибер (Justin Bieber), Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) и Шон Мендес (Shawn Mendes). Ви возглавил список, второе место занял Кай (Kai) из группы EXO. Третью позицию заняла канадская супермодель Саймон Нессман (Simon Nessman).



Список 10 лучших выглядит следующим образом:

# 1: Ви из BTS



# 2: Кай из EXO



# 3: Саймон Нессман



# 4: Мишель Морроне (Michele Morrone)



# 5: Крис Хемсворт (Chris Hemsworth)



# 6: Шон Мендес



# 7: Джастин Бибер



# 8: Вачиравит Чиваари (Vachirawit Chivaaree)

# 9: Роберт Паттинсон

# 10: Хорхе Лопес (Jorge López)

А кого бы ты включил в этот список?

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