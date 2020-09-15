Тюменская область: интереснее и ближе, чем вы думаете

Влада Некрасова

Почему Тюменская область позиционирует себя как термальный курорт, знакомство с каким объектом вызовет гордость за нашу страну, и на каких принципах сибирский регион выстраивает сотрудничество с туроператорами, рассказала руководитель «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» Мария Трофимова.

– Тюменская область развивает сотрудничество с федеральными туроператорами. В конце августа подписаны соглашения с ANEX Tour и TUI Россия. На каких принципах регион выстраивает работу с туроператорским сообществом?

– Мы ждем взаимовыгодного сотрудничества. Мы никогда не работали по принципу «дайте нам туристов». Наоборот, мы сами активно участвуем в процессе привлечения туристов, предлагаем сотрудничать по различным вариантам продвижения.

Мы надеемся, что крупные федеральные компании, которые зашли в регион, будут эффективно использовать наш туристический продукт. Он достаточно разнообразен и рассчитан на разные аудитории.

У нас много направлений, которые можно складывать по принципу «матрешки» в программы любой продолжительности. Это могут быть программы на 3,5,7 и 10 дней – от коротких туров выходного дня до «длинных» 10-дневных туров с посещением термальных курортов.

В этом году у нас откроется новый аэропорт в Тобольске, способный принимать воздушные суда любых типов.

Тюменская область – интересное туристическое направление. Это экскурсионный, промышленный и экотуризм, брендовые туристические маршруты, сити-брейки, охота и рыбалка, и, конечно, отдых на термальных источниках.

Мы всегда говорим, что мы ближе, чем вы думаете. У нас удобная транспортная логистика, развернутая полетная программа. Сегодня в Тюмень выполняются рейсы по почти 40 направлениям. Только из Москвы ежедневно прилетает 7 рейсов, до пандемии их было 11. Перелет из Москвы занимает чуть больше двух часов.

В этом году у нас откроется новый аэропорт в Тобольске, способный принимать воздушные суда любых типов. Так что прилететь в историческую столицу Сибири, где более 10-ти действующих музейных комплексов, можно будет и на прямом рейсе.

– Вы упомянули про промышленный туризм. Какой эксклюзив в этом направлении предлагает Тюменский регион?

– У нас есть экскурсионный тур «Черное золото Сибири», посвященный развитию нефтяного промысла в Тюменском регионе. В ходе этой программы можно узнать историю освоения нефтегазовой провинции России, попасть на настоящую буровую установку, узнать о подвиге советских граждан во времена освоения северных месторождений и отведать уху с нефтью.

Кроме того, мы стремимся сформировать постоянный экскурсионный поток на промышленную площадку компании «Сибур» в Тобольске. Нефтегазовое производство «Сибур» в Тюменской области входит в ТОП-5 нефтехимических проектов мира.

Это полностью автоматизированное и экологичное производство, площадь которого эквивалентна трем тысячам футбольных полей. По нашему мнению, россияне обязательно должны посетить этот уникальный промышленный объект, чтобы испытать гордость за свою страну.

У нас есть экскурсионный тур «Черное золото Сибири», посвященный развитию нефтяного промысла и промышленная площадка компании «Сибур» в Тобольске

– Многие на туристическом рынке обратили внимание на рекламу термальных курортов Тюменской области. Как родилась идея этой кампании?

– Термальные курорты – это «фишка» и визитная карточка Тюменской области. Наши источники уникальны, во-первых, по составу, во-вторых, потому что они геотермальные. Термальная вода поднимается с глубины от 1200 до 2500 м со стабильной температурой от 35 до 48 °C. В России геотермальные воды широко представлены в Тюменской области и на Дальнем Востоке.

Наши геотермы позволяют организовать круглогодичный отдых в регионе, это своеобразный «морезаменитель». При этом есть научные исследования, которые объясняют природное происхождение Тюменской геотермальной минеральной воды: 40 млн лет назад на территории нашего региона располагалось историческое Западно-Сибирское море. Этим объясняется наполненность подземных пластов именно соленой водой.

Вода в наших источниках высокоминерализованная, как правило, хлоридно-натриевая, йодо-бромная, борная минеральная вода, обогащенная разными элементами. Такой воды больше нет нигде в мире.

Наши геотермы позволяют организовать круглогодичный отдых в регионе, это своеобразный «морезаменитель». Такой воды больше нет нигде в мире.

Благодаря такому уникальному составу тюменская минеральная вода занесена в отдельную группу по классификации минеральных вод – тюменские группа. Бальнеологические заключения свидетельствуют также о лечебных и оздоравливающих свойствах воды. При этом в Тюменской области есть все существующие направления бальнеологии: питьевой режим, процедуры, термальные бассейны, грязелечение.

Мы планируем и дальше развивать это направление, позиционируясь как термальный курорт. Поэтому сконцентрировались именно на термах и запустили в этом году пробную медиакампанию. Мало кто знает, что в Тюменской области есть не только «мягкое» и «черное» золото, но и еще целебные сибирские воды.

В 2021 году стоит задача выйти с нашим продуктом в те города, с которыми у Тюменской области налажено прямое авиасообщение и планируется субсидированная авиаперевозка.

– С каким результатом по турпотоку Тюменская область планирует закончить 2020 год?

– Пандемия скорректировала наши планы. Ликвидировать 4 месяца простоя отрасли практически невозможно. Тем не менее, благодаря тому, что Тюменская область раньше других регионов стала выходить из режима ограничений, наша туристская индустрия заработала раньше.

В 2021 году стоит задача выйти с нашим продуктом в те города, с которыми у Тюменской области налажено прямое авиасообщение и планируется субсидированная авиаперевозка.

Сегодня открыты все объекты туристской индустрии, показа и культурно-досуговой сферы. В сентябре и октябре в Тюменской области достаточно комфортная погода, поэтому мы рассчитываем на приток туристов. В октябре стартует термальный сезон, что также поможет поддержать позитивный тренд по росту турпотока.

По нашим оценкам, из-за пандемии в сравнении с прошлым годом Тюменская область недосчитается 30-40% туристов. Если в 2019 году мы приняли 3,2 млн туристов, то в этом году рассчитываем на 2 млн гостей.