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ТОП телеграм-каналов о логистике, транспорте и грузоперевозках

ТОП телеграм-каналов о логистике, транспорте и грузоперевозках

Телеграм становится все значимее в медийном поле, и большинство экспертов и специалистов в разных отраслях заводят профильные каналы. Ruposters подготовил подборку лучших телеграм-каналов о логистике, грузоперевозках и таможне.

Грузопоток - самый крупный канал о перевозке грузов по железной дороге, воде и автотрассам в России и ближайшем зарубежье. Кроме новостей и обзоров, в канале есть качественная аналитика, статистика, экспертные мнения и инфографика.

Логист - в канале собираются новости о логистике и ВЭД. Большинство записей связано с работой таможни с прицелом на Дальний Восток.

Большая логистика - позиционирует себя как экспертный канал. И хотя авторы декларируют, что пишут о том, "о чем непринято говорить", какие-либо инсайды здесь найти сложно. Это скорее агрегатор новостей и статистики.

Техника железных дорог - специализированный небольшой канал о рельсовых технологиях и подвижном составе. Это официальный телеграм-канал одноименного российского издания. Он будет интересен узким специалистам и людям, интересующимся исключительно РЖД и поставками грузовых вагонов.

ВЭДЦентр - канал, который первоначально позиционировал себя как посвященный самым актуальным новостям о ВЭД, таможне, логистике, со временем превратился в доску объявлений и подборку вакансий водителей.

Импорт в Россию - факты об импорте в Россию, неплохая аналитика и ссылки на соответствующие исследования. Канал будет интересен тем, кто интересуется темой импортозамещения и сложностями на рынке, связанными с санкциями.

Таможенный сплетник - небольшой канал, посвященный вопросам таможенного оформления, логистики и внешнеэкономической деятельности. Помимо последних таможенных новостей, попадаются статистика по ВЭД и даже юмористические посты (в основном, по санкционке).

Таможня - для подобного нишевого канала аудитория в почти четыре тысячи человек – неплохой показатель. Канал скорее развлекательный: интересные истории про работу таможни с фото и видео. Периодически публикуются посты про последние новости мира трансграничной торговли.

Логистика без границ - канал не столько о новостях в сфере логистики, сколько о людях в данном направлении. Можно посмотреть неплохие видео с экспертами и узнать о тематических конференциях.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

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