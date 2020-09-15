Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Трудности толкования: Резников рассказал о "подводных камнях" минских соглашений

Трудности толкования: Резников рассказал о "подводных камнях" минских соглашений

Трудности толкования: Резников рассказал о "подводных камнях" минских соглашений

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, выразивший уверенность в том, что Украина добьется от РФ компенсации за разрушенный Донбасс, заявил о том, что в минских договоренностях присутствуют нормы, которые противоречат позиции Украины и предусматривают первоочередное проведение в регионе выборов.

Об этом он сказал во время ток-шоу «Свобода слова» на ICTV.

Тем не менее, Украина не будет проводить по данному пункту переговоры с РФ.

«Мы не видим смысла вести переговоры … Этот вопрос нам задают и партнеры по нормандском формату. Мы не анонсируем выход из Минских соглашений, но у нас возникает вопрос, как толковать этот пункт», — считает Резников.

В то же время чиновник отметил, что Украина будет настаивать на выполнении той части минских соглашений, которая касается безопасности.

Также вице-премьер-министр назвал мифом требования Кремля внести изменения в постановление о проведении выборов в ОРДЛО.

«Здесь есть миф, что Российская Федерация требует от нас изменить нормативный акт и провести выборы в ОРДЛО 25 октября», — сказал Резников.

Напомним, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак после переговоров в Берлине 11 сентября сделал заявление, что украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине.

В свою очередь, Алексей Резников заявил, что Украина ничего не обещала. Позже его слова подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак, сказавший, что никаких обещаний, которые касались бы этого вопроса, украинская сторона в Берлине не давала.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что фракция партии «Слуга народа» в Раде намерена провести заседание, на котором рассмотреть внесение изменений в постановление о невозможности проведения местных выборов на Донбассе.

19 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
Самые главные достоинства Знаков Зодиака: чем вы лучше других
Самые главные достоинства Знаков Зодиака: чем вы лучше других
Что делать, если я стал жертвой автоподставы. Инструкция
Что делать, если я стал жертвой автоподставы. Инструкция
В Саратовской области открылся первый центр цифрового образования «IT-куб»
В Саратовской области открылся первый центр цифрового образования
В школы Республики Марий Эл передано 246 ноутбуков
В школы Республики Марий Эл передано 246 ноутбуков
Для школьников Москвы пройдут вебинары по химии и информатике
Для школьников Москвы пройдут вебинары по химии и информатике
Зеленский рассказал о возможном «майдане» в Белоруссии
Зеленский рассказал о возможном «майдане» в Белоруссии
Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине
Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине
Первую коллекцию известного дизайнера Рафа Симонса для Prada покажут в онлайн-формате
Первую коллекцию известного дизайнера Рафа Симонса для Prada покажут
В Подмосковье с начала года устранено 2089 нарушений на детских игровых площадках
В Подмосковье с начала года устранено 2089 нарушений на детских
В Подмосковье проходит конкурс «Воспитатель года 2020»
В Подмосковье проходит конкурс «Воспитатель года 2020»
Исторической памяти посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
Исторической памяти посвящена новая тематическая неделя конкурса

Топ на сегодня

В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фотографий в Инстаграме
«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фотографий в

Еще по теме

У Зеленского процитировали Меркель, чтобы объяснить необходимость пересмотра Минских соглашений
Вице-премьер Украины назвал минские соглашения неактуальными
Великобританию и США предложили привлечь к переговорам по деоккупации Крыма и Донбасса
Украинский вице-премьер назвал цели России по Донбассу